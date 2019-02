"Am adaugat trei jucarii noi" Garajul DEMENTIAL al lui Mayweather: "Ori ma urasti, ori te motiveaza!" VIDEO

Floyd Mayweather le arata fanilor sai garajul sau impresionant.

Mayweather e unul dintre cei mai bine platit sportivi din istorie, cu burse ce au ajuns pana la 300 de milioane de dolari pentru un singur meci.

Chiar daca s-a retras, Mayweather castiga in continuare sume imense de bani din meciuri demonstrative cum a fost cel cu Conor McGregor sau japonezul Tenshin.

Mayeather adora sa-si investeasca banii in masini de lux si are in garaj 9 mijuterii. 7 dintre ele sunt Rolls Royce, pasiunea americanului pentru marca britanica fiind evidenta. Mayweather si-a mai adaugat un Ferrari si un Maybach la colectia sa.



"Am 9 jucarii aici. Ferrari, Maybach, 7 Rolls Royce, lucky 7 le spun eu. Ori esti motivat, ori ma urasti. Asta e stilul meu de viata. Eu sunt omul cu banii, tine minte asta", s-a laudat Floyd Mayweather pe Instagram.