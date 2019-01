Mike Tyson a explodat dupa circul facut de Mayweather in Japonia! Atac devastator: "Cum indrazneste?! E un omulet! Un omulet speriat!"

Floyd Mayweather a castigat 9 milioane de dolari in doar cateva minute, dupa ce a intrat in ringul de box cu un kickboxer japonez, pe 31 decembrie.

Retras din activitatea profesionista, Mayweather face bani din...circ! El a mers pe 31 decembrie in Japonia pentru a se lupta cu un kickboxer. Fostul campion la semimijlocie l-a invins pe 139 de secunde pe japonezul Tenshin si s-a ales cu peste 9 milioane de dolari.

Mike Tyson a lansat un atac la adresa lui Mayweather, dupa ce auzit ca cel din urma s-a declarat la fel de bun ca legendarul Muhammad Ali. Mayweather s-a retras din boxul profesionist cu un record de 50 de victorii si 0 infrangeri.

"Baiatul delireaza! Ascultati-ma, daca ar fi fost macar aproape de legendarul Muhammad Ali, ar fi fost in stare sa isi duca singur copiii la scoala!

Nu poate sa faca nici macar asta si vorbeste despre cat de mare e el?

Maretia nu inseamna sa te feresti de oameni! Maretia e atunci cand oamenii te accepta si te iubesc.



El nu e in stare sa-si duca copiii la scoala. Este un omulet fricos!", a spus Tyson.

In varsta de 41 de ani, Mayweather ar putea intra in ring in 2019 contra unui alt luptator. Meciul cu Khabib Nurmagomedov pare tot mai posibil, la mijloc fiind munti de bani.