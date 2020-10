Colectia de MILIOANE a lui Zlatan Ibrahimovic! Pe ce isi cheltuie banii FARA REGRETE! Suedezul are cele mai TARI masini in garaj! 

Zlatan Ibrahimovic este unul dintre cei mai buni fotbalisti ai ultimilor ani.

Pe langa golurile superbe pe care le "colectioneaza", suedezul mai are o pasiune extrem de costisitoare. Ibrahimovic are un adevarat parc auto, in care sunt incluse masini precum Porsche 918 Spyder, Ferrari Enzo, Audi S8, Masarati Gran Tourismo sau Lamborghini Gallardo.

Una dintre cele mai recent achizitii este un McLaren 600 LT, construit cu piese de lego atat la exterior, cat si in interior.

Bolidul atinge 100 km/h in mai putin de 3 secunde si ajunge pana la 200 km/h in 9,5 secunde, avand o viteza maxima de 328 km/h. Masina a fost caracterizata de producatori drept "cea mai extrema expresie McLaren pe care o poti avea. Cea mai pura distilare a placerii sofatului, care incorporeaza toate masinile noastre".

