Inca o VICTORIE pentru Razvan Lucescu! Al Hilal, neinvinsa in startul noului sezon din Arabia Saudita: dubla reusita de Gomis

Al Hilal s-a impus pe teren propriu cu Damac, scor 2-0.

Al Hilal a obtinut a doua victorie din noul sezon al Arabiei Saudite. Bafetimbi Gomis a inscris o dubla, iar Al Hilal a batut-o cu 2-0 pe Damac.

Echipa antrenata de Razvan Lucescu are doua victorii si un egal in primele 3 runde din Arabia si ocupa locul secund in clasament, fiind la egalitate de puncte cu Al Fateh si Al Faysaly.

In runda viitoare, Al Hilal va merge in deplasare la Al Ettifaq, care are doua victorii in primele runde.