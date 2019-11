"Cine ajunge primul la Man City, tu sau Coman?" Raspunsul genial al lui Mitrita :) "Nu putem sa-l dam la o parte pe el!"

Din articol Florinel Coman, pe lista celor de la Manchester City

Alexandru Mitrita si Florinel Coman sunt cei doi romani monitorizati de Manchester City.

Presa din Anglia a scris despre interesul celor de la Manchester City pentru Florinel Coman. Alexandru Mitrita este si el monitorizat de campioana en-titre din Premier League. Fostul jucator al Craiovei este legitimat acum la New York City FC, echipa aflata tot sub umbrela seicilor care conduc Man City.

Aflat la meciul Craiova - Dinamo, Mitrita a fost intrebat cine are prima sansa sa ajunga in Premier League.

"Cine ajunge primul la City, tu sau Coman?", a fost intrebarea adresata lui internationalului roman.

"E Sterling acolo, nu putem sa-l dam la o parte pe Sterling. Nu vreau sa comentez despre interesul lui City pentru Coman", a spus Mitrita.

Alexandru Mitrita a plecat iarna trecuta la echipa din MLS in schimbul a 8 milioane de euro.

Presa din Anglia a scris ca fotbalistul lui FCSB este monitorizat atent de Manchester City. Potrivit DailyMail, scouterii lui City au venit de mai multe in Romania pentru a-l urmari pe Coman, iar clubul englez este pregatit sa faca o oferta.

Patronul FCSB a confirmat si el interesul englezilor pentru Mbappe de Romania.

"Exista interes a lui City. Lui City daca ii ceri 10 milioane nu il mai ia, crede ca e prea slab. El creste din 10 in 10 milioane de euro. Pe ei nu ii interseaza ca ei dau 30. Pe ei ii intereseaza ca jucatorul sa fie super-valoros. Eu nu cred ca pleaca in iarna, pentru ca il monitorizeaza, el nu vor sa ia un jucator cu care sa se pacaleasca, ei vor sa fie 100% siguri. El trebuie sa mai marcheze la nationala sa luam campionatul, sa ne calificam in grupele Champions League si dupa costa 70 de milioane", a spus Gigi Becali.

