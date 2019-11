Secretul lui Florinel Coman! Asa s-a transformat "perla" lui Becali in unul dintre cei mai doriti pusti ai Europei: ce mananca la o masa

Florinel Coman traverseaza o forma extraordinara.



Jucatorul lui Becali si-a inceput experienta de la FCSB cu evolutii oscilante si multe critici din partea patronului. Coman pare sa fi depasit acele momente de inceput si este acum unul dintre cei mai buni jucatori romani si unul dintre cei mai doriti tineri fotbalisti ai momentului.

Interesul echipei lui Guardiola pentru Coman vine sa demonstreze o data in plus perioada de gratie prin care trece fotbalistul in varsta de 21 de ani.

Ioana Timofeciuc, prietena lui Coman, a postat pe contul sau de Instagram o parte din meniul jucatorului de la FCSB.