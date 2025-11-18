Oklahoma City Thunder domină total în NBA!

Oklahoma City Thunder, campioana en titre a NBA, şi-a îmbunătăţi bilanţul la 14 victorii şi o singură înfrângere în acest sezon, după ce a învins-o cu 126-109 pe New Orleans Pelicans, luni, în deplasare, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet, informează AFP.



Thunder, care şi-a consolidat poziţia de lider în Conferinţa de Vest, a mizat pe Chet Holmgren (26 de puncte) şi pe starul său canadian Shai Gilgeous-Alexander, autor a 23 de puncte, într-un meci care a fost tranşat din primul sfert în care oaspeţii au înscris 49 de puncte, un record pentru echipă.



Gilgeous-Alexander, MVP-ul sezonului trecut, a înscris 20 de puncte sau mai mult în 87 de meciuri consecutive. Doar Wilt Chamberlain, care conduce clasamentul istoric cu serii de 96 şi 126 de meciuri cu minimum 20 de puncte, a avut un bilanţ mai bun.



Rezultate consemnate luni:

Miami Heat - New York Knicks 115-113

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 110-108

Denver Nuggets - Chicago Bulls 127-130

Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 120-96

Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 118-106

Detroit Pistons - Indiana Pacers 127-112

Philadelphia 76ers - Los Angeles Clippers 110-108



În clasamentul Conferinţei Est conduce Detroit Pistons, cu 12 victorii din 14 meciuri, scrie Agerpres.

