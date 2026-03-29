„Briliantul” a criticat implicarea mai multor patroni în viața cluburilor pe modelul lui Gigi Becali. Mutu a sugerat, de asemenea, că selecționerul Edward Iordănescu ar fi putut găsi o soluție să continue pe banca primei reprezentative, dacă și-ar fi dorit.

Adrian Mutu, discurs-manifest după eșecul din Turcia

„Edi Iordănescu a zis bine. Nu contează contractul, contează rezultatele. Nu știu de ce a plecat. Chiar nu știu. Ce a făcut Edi a fost bine. De ce a plecat, ar trebui să îl întrebăm pe el. Cu tot respectul, dacă vrei să rămâi la echipa națională, rămâi și găsești soluții.

Înțeleg că trebuie să își apere colaboratorii. Normal era să i se recunoască meritele, să i se pună ceva la contract și să se meargă mai departe cu Generația de Suflet, cum a zis el.

Nu sunt susținător al lui Burleanu, dar ce treabă are el că jucătorii nu sunt plătiți? Ce treabă are că X, Y, Z nu plătesc? Nu e doar vina lui. E vina tuturor pentru că oricine se crede Gigi Becali, fac, dreg și nu știu ce! E vina tuturor!”, a declarat Adrian Mutu, la televiziunea Digi Sport.

Mutu, răbufnire și pe tema academiilor

Mutu a subliniat, de asemenea, că academiile sunt preocupate în principal de profit în loc să crească viitorii fotbaliști ai României corespunzător. Mutu deține, la rândul său, o academie de fotbal în București.

„Cu ce poate schimba alegerea unui președinte, fie Burleanu sau altcineva echipa națională? Totul începe de la copii și juniori, de la generațiile pe care le creăm. Singurul om care a făcut ceva măreț pentru fotbal este Gheorghe Hagi.

Dacă ar fi 10 sau 20 de Gheorghe Hagi în București, ar fi altceva. Sunt 185 de academii din București și 95% nu plătesc taxe. Te numești academie, școală de fotbal. Băi, oameni buni, lăsați academiile. O fac pentru business, nu pentru a crește copii și juniori.

Orice club de fotbal funcționează ca o organizație, ca un ONG. Tu nu duci la școală copiii pe mâna unuia care nu e competent. Nu faci tu școală de fotbal că așa vrei.

Păi, cine ești tu, mă? Trebuie să îndeplinească niște criterii. Nu se poate. Când vorbim de fotbal, vorbim ca în viață. Ăla petrece timp cu el ca tine ca părinte. Omul ăla nici măcar nu a jucat fotbal.

Părintele din comoditate îl duce la fotbal pentru că e aproape. Noi când vorbim de fotbal, ăla e responsabil. Cum facem atunci? Unii iau bani cash și nu plătesc taxe. Mă refer la cine are școală”, a adăugat Mutu, conform sursei citate.

Cu 35 de goluri pentru România, la egalitate cu Gheorghe Hagi, Adrian Mutu este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale.