Adam Wharton (22 de ani) este titular incontestabil la Crystal Palace și are evoluții lăudate atât de fanii echipei, cât și de specialiștii din Marea Britanie. Prestațiile sale îl aduc în atenția unor cluburi importante, astfel că mijlocașul englez își dorește să plece de la echipa londoneză în vară.

Printre acestea se numără și Real Madrid, care pregătește campania de transferuri pentru perioada de mercato din vară chiar dacă nu știe dacă va continua sau nu cu Alvaro Arbeloa pe banca tehnică.

Real Madrid îl vrea pe Adam Wharton, Crystal Palace cere 100 de milioane de euro

Gruparea de pe ”Bernabeu” are nevoie de forțe proaspete la mijlocul terenului, iar Wharton este o soluție bună pentru viitor, scrie publicația spaniolă AS.com. Dacă va înainta discuțiile pentru transfer, Real Madrid trebuie să scoată din conturi și o sumă impresionantă.

Potrivit spaniolilor, Palace îl evaluează pe Wharton la 100 de milioane de euro. Real Madrid continuă, în această perioadă, să analizeze piața și ia în calcul și alte nume importante pentru un posibil transfer în vară.

Adam Wharton joacă la Crystal Palace din 2024, iar în prezent este evaluat de site-urile de specialitate la 60 de milioane de euro. Blackburn este clubul la care acesta a crescut și de la care a fost transferat pentru 21,1 milioane de euro.

Real Madrid, locul doi în La Liga

Real Madrid vine după trei victorii consecutive în campionat și rămâne pe locul doi, cu 69 de puncte, la patru distanță de liderul și rivala FC Barcelona.

După reluarea campionatului, madrilenii se vor deplasa pe terenul celor de la Mallorca, una dintre echipele aflate în zona retrogradării.