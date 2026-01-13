Principalii marcatori ai meciului au fost Russell 23 puncte, Creek 20, Guzman 12, pentru U BT Cluj, respectiv Perrin 19, Ogbe 14, Williams 14, Daniels 14, pentru echipa germană.

În etapa a XIV-a s-a mai jucat meciul Bahceşehir - Baxi Manresa 92-96, celelalte programate fiind între Neptunas – Cedevita, Aris Salonic – Hapoel Ierusalim şi Umana Reyer veneţia – Slask Wroclaw.

Rezultatele anterioare ale U BT Cluj în grupa A: 90-98 şi 72-74 cu Bahceşehir College Istanbul, 107-102 şi 118-97 cu Neptunas Klaipeda, 93-94 şi 94-92 cu Slask Wroclaw, 103-102 şi 83-90 cu Umana Reyer Veneţia, 95-76 cu Towers Hamburg, 87-93 cu Cedevita, 110-86 cu BAXI Manresa, 89-101 cu Hapoel Ierusalim şi 98-88 cu Aris Salonic.

După 14 etape, campioana României rămâne pe locul 4, cu un bilanţ de 8 victorii şi 6 îngrângeri, iar în etapa viitoare va juca în deplasare, în 20 ianuarie, cu Cedevita Olimpija Ljubljana.

Primele două clasate din cele două grupe se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 joacă încrucişat, eliminatoriu, pentru celelalte locuri. Se continuă cu semifinale şi finala pentru trofeu.

Campioana României a atins faza sferturilor în ultimii doi ani.

U BT Cluj joacă, în premieră pentru o echipă din România, şi în Liga Adriatică. Din grupa sa mai fac parte formaţiile KK Krka, Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Čačak, KK Studenski centar şi KK Split.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).

news.ro

