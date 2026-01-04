Meciurile din etapa a XIII-a, de sâmbătă seară, au adus două certitudini în grupa A: calificarea în Top 8 pentru Partizan şi U BT Cluj, ambele cu câte 21 puncte.

Singura echipă neînvinsă din grupă, Dubai Basketball (20 puncte), joacă în deplasare, duminică, cu KK Split, dar este deja calificată şi ea în Top 8.

La finalul partidei cu FMP Belgrad, câştigată de U BT Cluj, cu 93-65, antrenorul Mihai Silvăşan le-a adus mulţumiri fanilor pentru susţinere: ”Al treilea meci în perioada aceasta, a sărbătorilor de iarnă, în care vin peste 4.000 de oameni la meci. Ţin să le mulţumesc din suflet, chiar îi simţim aproape, ne bucurăm foarte mult că jucăm cu mulţi oameni în tribune. Chiar dacă este perioada sărbătorilor, lumea mai este plecată la cabane, la schi, în vacanţe, însă apreciem foarte mult efortul pe care îl depun să vină să ne susţină şi sper că nu îi dezamăgim, iar prin evoluţia noastră le aducem şi noi puţină bucurie”.

Patru meciuri mai are de jucat U BT Cluj în grupa A: cu Igokea (deplasare, 10 ianuarie), Dubai Basketball (acasă, 17 ianuarie), Partizan Belgrad (deplasare, 31 ianuarie) şi Borac (deplasare, 7 februarie).

Urmează faza Top 8, în care se intră cu punctele acumulate în grupă şi în care se va juca încrucişat, tur-retur, cu formaţiile calificate din grupa B. Urmează sferturile, în care se va juca în sistemul ”cel mai bun din trei partide”, între 8-22 mai.

Meciurile din Top 8 se vor juca între 13 februarie – 17 aprilie.

Rezultatele de până acum ale campioanei României în grupa A sunt: 85-83 şi 92-82 cu KK Krka Novo mesto, 77-81 cu Dubai Basketball, 80-87 şi 105-87 cu KK Split, 106-84 cu Igokea, 97-76 cu KK Borac Čačak, 95-82 şi 96-85 cu SC Derby, 104-98 şi 93-65 cu FMP Belgrad şi 85-92 cu Partizan Belgrad.

Liga Adriatică (ABA League) a fost înfiinţată în 2001, cu scopul de a reuni echipe din spaţiul ex-iugoslav. În această stagiune are la start 18 echipe. Partizan Belgrad a câştigat cele mai multe trofee – 8.

Campioana României joacă şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a continentului, în care a atins faza sferturilor de finală în ultimele două sezoane.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie).

news.ro

