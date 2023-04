Echipele de baschet Jiangsu Dragons şi Shanghai Sharks au fost descalificate din play-off-ul campionatului Chinei, după suspiciuni legate de un meci care ar fi fost aranjat.

Sharks a câştigat meciul, profitând de faptul că adversarii au pierdut mingea de mai multe ori pe final, relatează AFP.

Condusă cu 100-96 cu un minut înaintea finalului meciului din play-off, echipa Shanghai Sharks a întors scorul in extremis, vineri, astfel că s-a impus cu 108-104.

Însă felul în care s-a desfăşurat jocul pe final a făcut să se nască suspiciuni de meci aranjat şi a dus la descalificarea celor două cluburi.

Dragons a pierdut de mai multe ori mingea în ultimele secunde.

După o anchetă, federaţia de baschet, prezidată de starul Yao Ming, a decis sancţionarea celor două echipe.

“S-a stabilit că acuzaţiile de joc pasiv al Jiangsu au fost conforme realităţii. Comportamentul celor două echipe reprezintă o atingere gravă adusă spiritului sportiv”, a precizat federaţia.

Sharks şi Dragons s-au ales cu clasamentul anulat şi nu vor primi banii care le-ar fi revenit de la autorităţile sportive (5 milioane de yuani).

