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FCC Baschet UAV Arad a învins-o pe CS Agronomia Bucureşti cu scorul de 71-30 (19-10, 15-8, 19-9, 18-3), joi, în Capitală, într-un meci din etapa a 10-a a Ligii Naţionale de baschet feminin.

Pentru ambele echipe a fost meciul de debut în noul campionat.

Agronomia București - FCC UAV Arad 30-71

Kimberly Villalobos, cu 20 de puncte şi 15 recuperări, a fost cea mai bună jucătoare a echipei arădene.

”Kim” Villalobos este o jucătoare de 24 de ani cu rădăcini în El Salvador și ”școlită” în SUA, în baschetul nord-american, care a evoluat ultima dată în Portugalia.

Ea joacă pe postul de guard și a semnat în septembrie cu clubul din Arad.

Cine este Kimberly Villalobos

”Bun venit, Kimberly Villalobos!

Kimberly Villalobos s-a alăturat echipei noastre pentru acest sezon. Jucătoarea născută în 10 decembrie 2001 are dublă cetățenie. Este născută în SUA și evoluează pentru naționala El Salvador. Joacă pe postul de pivot și are 1,86 metri.

Are în palmares Campionatul Central American, câștigat în 2023, precum și două medalii de argint la această competiție, în 2022 și 2025. La ultima ediție a contribuit cu 14,2 puncte pe meci și 10,6 recuperări. Cu naționala a mai jucat la FIBA AmeriCup și la Jocurile Americii Centrale și Caraibe.

Noua noastră jucătoare va fi la al doilea sezon în Europa, după ce în stagiunea precedentă a evoluat în Portugalia, la Basquete de Barcelos. În 26 de partide, a contribuit cu 12,5 puncte pe meci, 7,5 recuperări, 1,4 pase decisive și 2 intercepții în 32 de minute. După ce a terminat pe șase în sezonul regulat, echipa sa a ajuns în semifinalele din Liga Feminina, unde a fost învinsă cu 2-0 (70-59 și 74-70) de Benfica, care a câștigat titlul.

A jucat în NCAA pentru San Diego State University, în perioada 2020-2025, în care a bifat peste 150 de meciuri”, a postat în septembrie pagina oficială FCC UAV ICIM Arad.

VIDEO Meciul integral Agronomia București - FCC UAV Arad, cu prestația de excepție a lui Kim

În victoria Aradului cu Agronomia, Alexia Maria Dobă a contribuit cu 14 p, 3 rec, 4 pase decisive, iar Anamaria Ciotir s-a remarcat cu 10 p, 8 rec, conform Agerpres.

Cele două meciuri dintre Agronomia şi FCC Baschet UAV Arad au fost inversate, astfel că partida din prima etapă va avea loc pe 12 decembrie, la Arad.