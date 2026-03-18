Competiția este transmisă în România exclusiv pe VOYO, inclusiv turneul EuroLeague Final Four 2026, programat între 22 și 24 mai 2026.
Una dintre surprizele etapei a fost victoria obținută de Hapoel Tel Aviv B.C. pe terenul celor de la FC Barcelona, scor 80-75. Olimpia Milano a trecut de Maccabi Tel Aviv cu 96-87.
Crvena Zvezda a produs o altă surpriză și a învins liderul Fenerbahce Beko, scor 79-73. În Grecia, Panathinaikos s-a impus cu 92-88 în fața lui Zalgiris Kaunas.
În duelul francez, Paris Basketball a învins-o pe ASVEL Lyon-Villeurbanne cu 90-81. Real Madrid a câștigat categoric cu Valencia Basket, scor 96-79.
Unul dintre cele mai dramatice meciuri a avut loc la Munchen, unde Anadolu Efes s-a impus în ultimul moment, 81-80, în fața lui Bayern Munich Basketball. Într-un duel spectaculos, Dubai Basketball a trecut de Baskonia cu 100-94.
La AS Monaco, gazdele au câștigat dramatic cu 81-80 în fața lui Olympiacos B.C., iar Partizan Belgrade a învins-o pe Virtus Bologna cu 88-82.
Cum arată clasamentul după runda #31
După 31 de etape, lider rămâne Fenerbahce Beko, cu 22 de victorii și 9 înfrângeri. Podiumul este completat de Olympiacos B.C. și Real Madrid, ambele implicate puternic în lupta pentru primul loc.
- Fenerbahce Beko – 22 victorii / 9 înfrângeri
- Olympiacos BC – 21 victorii / 11 înfrângeri
- Real Madrid Baloncesto – 20 victorii / 11 înfrângeri
- Valencia Basket – 20 victorii / 11 înfrângeri
- Hapoel Tel Aviv BC – 19 victorii / 11 înfrângeri
- Crvena Zvezda – 18 victorii / 13 înfrângeri
- Zalgiris Kaunas – 17 victorii / 14 înfrângeri
- AS Monaco Basket – 17 victorii / 14 înfrângeri
- Panathinaikos BC – 17 victorii / 14 înfrângeri
- FC Barcelona Basquet – 17 victorii / 14 înfrângeri
- Dubai Basketball – 16 victorii / 15 înfrângeri
- Olimpia Milano – 16 victorii / 15 înfrângeri
- Maccabi Tel Aviv – 14 victorii / 16 înfrângeri
- Bayern Munich Basketball – 13 victorii / 18 înfrângeri
- Virtus Bologna – 13 victorii / 18 înfrângeri
- Paris Basketball – 12 victorii / 20 înfrângeri
- Partizan Belgrad – 11 victorii / 20 înfrângeri
- Anadolu Efes – 10 victorii / 21 înfrângeri
- Baskonia – 9 victorii / 22 înfrângeri
- ASVEL Lyon-Villeurbanne – 8 victorii / 23 înfrângeri