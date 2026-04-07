Fenerbahce, care a dominat aproape tot sezonul regulat, a pierdut la Bayern Munchen (85-76), bifând a patra înfrângere în ultimele cinci meciuri.

În același timp, Olympiakos a câștigat la Lyon-Villeurbanne (82-74) și a profitat de criza turcilor, urcând pe prima poziție grație unui average de puncte superior, de 3130-2895 față de 2884-2816 pentru Fenerbahce.

Rezultatele etapei a 35-a:

Baskonia 98–96 Real Madrid

Virtus Bologna 81–94 Valencia

Lyon-Villeurbanne 74–82 Olympiakos

Maccabi Tel Aviv 103–89 Anadolu Efes

Paris 103–93 Milano

Crvena Zvezda 82–89 Partizan

Dubai 101–91 Monaco

Hapoel Tel-Aviv 92–88 Panathinaikos

Zalgiris Kaunas 83–71 Barcelona

Bayern München 85–76 Fenerbahce

Cum arată clasamentul din Euroliga după runda #35

Olympiakos – 35 meciuri, 23-12, 3130:2895

Fenerbahce – 35 meciuri, 23-12, 2884:2816

Real Madrid – 35 meciuri, 22-13, 3077:2903

Valencia – 35 meciuri, 22-13, 3119:2978

Hapoel Tel-Aviv – 34 meciuri, 21-13, 2965:2849

Zalgiris Kaunas – 35 meciuri, 21-14, 3071:2895

Panathinaikos – 35 meciuri, 20-15, 3040:2985

Barcelona – 35 meciuri, 20-15, 2907:2892

Clasamentul continuă cu Crvena Zvezda, Monaco, Maccabi Tel-Aviv, Dubai, Milano, Partizan, Bayern, Paris, Virtus Bologna, Baskonia, Anadolu Efes și Lyon-Villeurbanne.