Fenerbahce, care a dominat aproape tot sezonul regulat, a pierdut la Bayern Munchen (85-76), bifând a patra înfrângere în ultimele cinci meciuri.
În același timp, Olympiakos a câștigat la Lyon-Villeurbanne (82-74) și a profitat de criza turcilor, urcând pe prima poziție grație unui average de puncte superior, de 3130-2895 față de 2884-2816 pentru Fenerbahce.
Rezultatele etapei a 35-a:
- Baskonia 98–96 Real Madrid
- Virtus Bologna 81–94 Valencia
- Lyon-Villeurbanne 74–82 Olympiakos
- Maccabi Tel Aviv 103–89 Anadolu Efes
- Paris 103–93 Milano
- Crvena Zvezda 82–89 Partizan
- Dubai 101–91 Monaco
- Hapoel Tel-Aviv 92–88 Panathinaikos
- Zalgiris Kaunas 83–71 Barcelona
- Bayern München 85–76 Fenerbahce
Cum arată clasamentul din Euroliga după runda #35
- Olympiakos – 35 meciuri, 23-12, 3130:2895
- Fenerbahce – 35 meciuri, 23-12, 2884:2816
- Real Madrid – 35 meciuri, 22-13, 3077:2903
- Valencia – 35 meciuri, 22-13, 3119:2978
- Hapoel Tel-Aviv – 34 meciuri, 21-13, 2965:2849
- Zalgiris Kaunas – 35 meciuri, 21-14, 3071:2895
- Panathinaikos – 35 meciuri, 20-15, 3040:2985
- Barcelona – 35 meciuri, 20-15, 2907:2892
Clasamentul continuă cu Crvena Zvezda, Monaco, Maccabi Tel-Aviv, Dubai, Milano, Partizan, Bayern, Paris, Virtus Bologna, Baskonia, Anadolu Efes și Lyon-Villeurbanne.