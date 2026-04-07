GALERIE FOTO În Linz, dar pe zgură, Gabriela Ruse a eliminat-o pe jucătoarea care fură atenția Emmei Răducanu, în Marea Britanie

Marcu Czentye
Gabriela Ruse a produs o surpriză plăcută pe zgura din Linz, Austria.

Gabriela Ruse (28 de ani, 87 WTA) a produs un rezultat plăcut surprinzător, în turul întâi al competiției WTA 500 din Linz.

Sportiva din București a învins o jucătoare clasată cu 25 de poziții mai sus, în ierarhia mondială. Katie Boulter a fost depășită de Gabriela Ruse în două seturi ajunse în tiebreak.

Ruse, exemplu de forță psihică, în tiebreak-urile meciurilor cu Boulter

7-6 (3), 7-6 (2) a fost scorul partidei adjudecate de Ruse, în 124 de minute de joc intens, în care s-au schimbat câte patru break-uri, în fiecare din cele două manșe, înainte de tiebreak-uri.

Soția tenismenului Alex De Minaur (6 ATP) a fost depășită ușor în game-urile decisive, în care, cumulat, a ajuns la cinci puncte, insuficiente pentru a avea o șansă reală de a împinge meciul în set decisiv.

Gabriela Ruse, premiu de 15,000 de euro, în Linz. O singură victorie o urcă zece locuri în ierarhie

Victoria o propulsează pe Gabriela Ruse zece poziții, în clasamentul WTA actualizat, până pe locul 77.

Financiar, succesul înseamnă un bonus de €15,690. În turul secund, Ruse o va întâlni pe Li ori Yastremska, duel între numerele 36 și 49 ale ierarhiei mondiale.

În competiția din Austria vor intra astăzi, 7 aprilie, și celelalte două jucătoare de top 100 WTA: Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea. Tamara Korpatsch, respectiv Sinja Kraus vor fi oponentele româncelor.

Noua Maria Sharapova, Katie Boulter a dezvaluit cum a ajuns aproape sa-si incheie prematur cariera, la doar 19 ani: "Ma straduiam sa raman treaza pana la sfarsitul zilei!"
