Gabriela Ruse (28 de ani, 87 WTA) a produs un rezultat plăcut surprinzător, în turul întâi al competiției WTA 500 din Linz.

Sportiva din București a învins o jucătoare clasată cu 25 de poziții mai sus, în ierarhia mondială. Katie Boulter a fost depășită de Gabriela Ruse în două seturi ajunse în tiebreak.

Ruse, exemplu de forță psihică, în tiebreak-urile meciurilor cu Boulter

7-6 (3), 7-6 (2) a fost scorul partidei adjudecate de Ruse, în 124 de minute de joc intens, în care s-au schimbat câte patru break-uri, în fiecare din cele două manșe, înainte de tiebreak-uri.

Soția tenismenului Alex De Minaur (6 ATP) a fost depășită ușor în game-urile decisive, în care, cumulat, a ajuns la cinci puncte, insuficiente pentru a avea o șansă reală de a împinge meciul în set decisiv.