Cu doar câteva runde rămase până la finalul sezonului regulat, diferențele din clasament sunt tot mai mici, iar lupta pentru primele opt locuri devine tot mai intensă.

Competiția este transmisă în România exclusiv pe VOYO, inclusiv turneul EuroLeague Final Four 2026, programat în perioada 22–24 mai 2026.

Una dintre cele mai clare victorii ale rundei a fost obținută de Hapoel Tel Aviv, care a învins-o categoric pe Virtus Bologna cu 109-91. Într-un meci extrem de echilibrat, Zalgiris Kaunas a trecut de Real Madrid Baloncesto cu 87-85.

Lupta pentru play-off se încinge în Euroligă

Panathinaikos s-a impus pe teren propriu în fața lui Crvena Zvezda, scor 82-74, iar Fenerbahçe Beko a câștigat duelul cu Olimpia Milano, scor 79-75.

În alte partide, Partizan Belgrad a învins-o pe Paris Basketball cu 90-81, în timp ce Dubai Basketball și-a continuat forma bună după succesul cu Bayern Munich, scor 87-74.

Olympiacos a trecut de Baskonia cu 90-80, iar AS Monaco Basket a câștigat pe terenul lui Anadolu Efes, scor 98-93.

De asemenea, Maccabi Tel Aviv a învins-o în deplasare pe ASVEL Lyon-Villeurbanne cu 89-85, iar FC Barcelona s-a impus în derby-ul spaniol cu Valencia Basket, scor 66-62.

Cum arată clasamentul după runda #32

După această rundă, lider rămâne Fenerbahce Beko, cu 23 de victorii și 9 înfrângeri, urmată de Olympiacos (22-11) și Hapoel Tel Aviv (20-11).