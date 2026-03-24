Cu doar câteva runde rămase până la finalul sezonului regulat, diferențele din clasament sunt tot mai mici, iar lupta pentru primele opt locuri devine tot mai intensă.
Competiția este transmisă în România exclusiv pe VOYO, inclusiv turneul EuroLeague Final Four 2026, programat în perioada 22–24 mai 2026.
Una dintre cele mai clare victorii ale rundei a fost obținută de Hapoel Tel Aviv, care a învins-o categoric pe Virtus Bologna cu 109-91. Într-un meci extrem de echilibrat, Zalgiris Kaunas a trecut de Real Madrid Baloncesto cu 87-85.
Lupta pentru play-off se încinge în Euroligă
Panathinaikos s-a impus pe teren propriu în fața lui Crvena Zvezda, scor 82-74, iar Fenerbahçe Beko a câștigat duelul cu Olimpia Milano, scor 79-75.
În alte partide, Partizan Belgrad a învins-o pe Paris Basketball cu 90-81, în timp ce Dubai Basketball și-a continuat forma bună după succesul cu Bayern Munich, scor 87-74.
Olympiacos a trecut de Baskonia cu 90-80, iar AS Monaco Basket a câștigat pe terenul lui Anadolu Efes, scor 98-93.
De asemenea, Maccabi Tel Aviv a învins-o în deplasare pe ASVEL Lyon-Villeurbanne cu 89-85, iar FC Barcelona s-a impus în derby-ul spaniol cu Valencia Basket, scor 66-62.
Cum arată clasamentul după runda #32
După această rundă, lider rămâne Fenerbahce Beko, cu 23 de victorii și 9 înfrângeri, urmată de Olympiacos (22-11) și Hapoel Tel Aviv (20-11).
- Fenerbahce Beko 23 victorii / 9 înfrângeri
- Olympiacos 22 victorii / 11 înfrângeri
- Hapoel IBI Tel Aviv 20 victorii / 11 înfrângeri
- Real Madrid 20 victorii / 12 înfrângeri
- Valencia Basket 20 victorii / 12 înfrângeri
- Zalgiris Kaunas 18 victorii / 14 înfrângeri
- AS Monaco 18 victorii / 14 înfrângeri
- Panathinaikos 18 victorii / 14 înfrângeri
- Crvena Zvezda 18 victorii / 14 înfrângeri
- FC Barcelona 18 victorii / 14 înfrângeri
- Dubai BC 17 victorii / 15 înfrângeri
- EA7 Emporio Armani Milan 16 victorii / 16 înfrângeri
- Maccabi Tel Aviv 15 victorii / 16 înfrângeri
- Bayern Munich 13 victorii / 19 înfrângeri
- Virtus Bologna 13 victorii / 19 înfrângeri
- Partizan Belgrad 12 victorii / 20 înfrângeri
- Paris Basketball 12 victorii / 21 înfrângeri
- Anadolu Efes 10 victorii / 22 înfrângeri
- Baskonia 9 victorii / 23 înfrângeri
- LDLC ASVEL Villeurbanne 8 victorii / 24 înfrângeri