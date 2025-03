Nikola Jokic, pivotul şi vedeta echipei Denver Nuggets, a reuşit o performanţă extraordinară în NBA: peste 30 de puncte, 20 de recuperări şi 20 de pase decisive, vineri, în victoria obţinută în faţa echipei Phoenix Suns (149-141, după prelungiri) în sezonul regulat.

Vineri, împotriva lui Phoenix Suns, el a reuşit a 29-a sa triplă a sezonului. Dar de data aceasta, el a mers acolo unde niciun jucător din NBA nu a mai ajuns (”Like those dudes on Star Trek, Jokic bravely dares to go where no NBA big man has gone before”, a scris și Denver Gazzette).

Jokic a marcat 31 de puncte, a recuperat 21 de mingi şi a oferit 22 de pase decisive. Este pentru prima dată când un jucător înscrie cel puţin 30 de puncte, reuşeşte 20 de recuperări şi 20 de pase decisive în acelaşi meci.