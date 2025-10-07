Cu două decenii înaintea lui Ghiță Mureșan, un alt român scria istorie în NBA și câștiga aur olimpic cu „naționala” Statelor Unite: Ernest „Ernie” Grunfeld.



Cine este Ernest Grunfeld, primul român din NBA



Născut pe 24 aprilie 1955 la Satu Mare, Ernie Grunfeld a emigrat cu familia în Statele Unite în 1964. Provenea dintr-o familie evreiască, părinții săi, Alex și Livia, fiind supraviețuitori ai Holocaustului.



În America, adolescentul din România s-a apucat de baschet și a strălucit la Forest Hills High School, iar apoi la University of Tennessee.



„Ernie” a devenit primul jucător din istoria universității care a trecut de 2.000 de puncte marcate, în tandem cu Bernard King formând faimosul „Ernie & Bernie Show”.

