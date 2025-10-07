Cu două decenii înaintea lui Ghiță Mureșan, un alt român scria istorie în NBA și câștiga aur olimpic cu „naționala” Statelor Unite: Ernest „Ernie” Grunfeld.
Cine este Ernest Grunfeld, primul român din NBA
Născut pe 24 aprilie 1955 la Satu Mare, Ernie Grunfeld a emigrat cu familia în Statele Unite în 1964. Provenea dintr-o familie evreiască, părinții săi, Alex și Livia, fiind supraviețuitori ai Holocaustului.
În America, adolescentul din România s-a apucat de baschet și a strălucit la Forest Hills High School, iar apoi la University of Tennessee.
„Ernie” a devenit primul jucător din istoria universității care a trecut de 2.000 de puncte marcate, în tandem cu Bernard King formând faimosul „Ernie & Bernie Show”.
- Ernie Grunfeld, dialog cu antrenorul Hubie Brown în perioada sa la "Knicks", într-un meci împotriva celor de la Bullets, 1985
Performanțele universitare l-au propulsat direct în NBA și, în 1977, a fost ales în primul tur al draftului de Milwaukee Bucks. A evoluat 9 sezoane pentru Bucks, Kansas City Kings și New York Knicks, perioadă în care a strâns peste 5.100 de puncte.
A cucerit medalia de aur la JO de la Montreal
Momentul de glorie a venit însă înaintea debutului profesionist. În 1976, Ernie Grunfeld a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Montreal cu echipa SUA, alături de staruri precum Scott May și Phil Ford.
- Ernie Grunfeld, conferință de presă înainte de Wizards - Utah Jazz, 2010
După retragerea din 1986, Grunfeld a devenit unul dintre cei mai respectați oameni din managementul NBA. A fost general manager la Knicks și Bucks, iar apoi timp de 16 ani președinte al Washington Wizards, perioadă în care a adus jucători precum Antawn Jamison sau Caron Butler.