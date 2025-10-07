SPECIAL Cine este Ernest Grunfeld, primul român din NBA, medaliat olimpic cu SUA

Ionut Stoica
Când spui „români în NBA”, te gândești automat la Ghiță Mureșan. Dar uriașul de 2,31 metri nu a fost nici primul, nici singurul tricolor ajuns la cel mai înalt nivel din baschetul american. 

Cu două decenii înaintea lui Ghiță Mureșan, un alt român scria istorie în NBA și câștiga aur olimpic cu „naționala” Statelor Unite: Ernest „Ernie” Grunfeld.

Cine este Ernest Grunfeld, primul român din NBA

Născut pe 24 aprilie 1955 la Satu Mare, Ernie Grunfeld a emigrat cu familia în Statele Unite în 1964. Provenea dintr-o familie evreiască, părinții săi, Alex și Livia, fiind supraviețuitori ai Holocaustului.

În America, adolescentul din România s-a apucat de baschet și a strălucit la Forest Hills High School, iar apoi la University of Tennessee. 

„Ernie” a devenit primul jucător din istoria universității care a trecut de 2.000 de puncte marcate, în tandem cu Bernard King formând faimosul „Ernie & Bernie Show”.

  • Ernie Grunfeld, dialog cu antrenorul Hubie Brown în perioada sa la "Knicks", într-un meci împotriva celor de la Bullets, 1985

Performanțele universitare l-au propulsat direct în NBA și, în 1977, a fost ales în primul tur al draftului de Milwaukee Bucks. A evoluat 9 sezoane pentru Bucks, Kansas City Kings și New York Knicks, perioadă în care a strâns peste 5.100 de puncte.

A cucerit medalia de aur la JO de la Montreal

Momentul de glorie a venit însă înaintea debutului profesionist. În 1976, Ernie Grunfeld a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Montreal cu echipa SUA, alături de staruri precum Scott May și Phil Ford.

  • Ernie Grunfeld, conferință de presă înainte de Wizards - Utah Jazz, 2010

După retragerea din 1986, Grunfeld a devenit unul dintre cei mai respectați oameni din managementul NBA. A fost general manager la Knicks și Bucks, iar apoi timp de 16 ani președinte al Washington Wizards, perioadă în care a adus jucători precum Antawn Jamison sau Caron Butler.

