Delonte West, fost jucător NBA cu peste 16 milioane de dolari câștigate în carieră, trece prin clipe grele.

Americanul de 42 de ani, cunoscut pentru perioada petrecută la Boston Celtics, Cleveland Cavaliers și Dallas Mavericks, a fost filmat din nou pe străzi, dezorientat și cerșind. Imaginile au devenit virale în Statele Unite și au provocat un val de reacții.

West a fost unul dintre colegii lui LeBron James la Cleveland și era considerat un baschetbalist talentat. În afara terenului însă, viața lui a luat o direcție total opusă. Problemele cu drogurile, consumul și tulburările mentale l-au împins treptat către o cădere completă. De ani buni trăiește pe străzi, fără casă și fără resurse, în Detroit. VEZI GALERIA

A fost ridicat de poliție după ce a fost găsit inconștient pe străzi

În ultimele zile, fostul jucător a fost găsit inconștient pe marginea drumului. Poliția l-a ridicat și l-a dus la secție, unde a refuzat îngrijirea medicală. Fostul baschetbalist a fost eliberat la câteva ore după incident.

Delonte West a mai trecut printr-un centru de dezintoxicare în urmă cu câțiva ani, după ce Mark Cuban, proprietarul lui Dallas Mavericks, l-a ajutat personal. Recuperarea părea să funcționeze, însă West a căzut din nou în dependență.

Cariera lui West în NBA a început în 2004, după ce a fost „draftat” de Boston Celtics. Au urmat sezoane la Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers și Dallas Mavericks. A avut un contract important cu Cleveland, în valoare de aproape 13 milioane de dolari. A jucat și în ligile de dezvoltare și în străinătate, înainte să se retragă.

