Americanul de 42 de ani, cunoscut pentru perioada petrecută la Boston Celtics, Cleveland Cavaliers și Dallas Mavericks, a fost filmat din nou pe străzi, dezorientat și cerșind. Imaginile au devenit virale în Statele Unite și au provocat un val de reacții.
West a fost unul dintre colegii lui LeBron James la Cleveland și era considerat un baschetbalist talentat. În afara terenului însă, viața lui a luat o direcție total opusă. Problemele cu drogurile, consumul și tulburările mentale l-au împins treptat către o cădere completă. De ani buni trăiește pe străzi, fără casă și fără resurse, în Detroit. VEZI GALERIA
A fost ridicat de poliție după ce a fost găsit inconștient pe străzi
În ultimele zile, fostul jucător a fost găsit inconștient pe marginea drumului. Poliția l-a ridicat și l-a dus la secție, unde a refuzat îngrijirea medicală. Fostul baschetbalist a fost eliberat la câteva ore după incident.
Delonte West a mai trecut printr-un centru de dezintoxicare în urmă cu câțiva ani, după ce Mark Cuban, proprietarul lui Dallas Mavericks, l-a ajutat personal. Recuperarea părea să funcționeze, însă West a căzut din nou în dependență.
Cariera lui West în NBA a început în 2004, după ce a fost „draftat” de Boston Celtics. Au urmat sezoane la Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers și Dallas Mavericks. A avut un contract important cu Cleveland, în valoare de aproape 13 milioane de dolari. A jucat și în ligile de dezvoltare și în străinătate, înainte să se retragă.