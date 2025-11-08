Americanul de 42 de ani, cunoscut pentru perioada petrecută la Boston Celtics, Cleveland Cavaliers și Dallas Mavericks, a fost filmat din nou pe străzi, dezorientat și cerșind. Imaginile au devenit virale în Statele Unite și au provocat un val de reacții.



West a fost unul dintre colegii lui LeBron James la Cleveland și era considerat un baschetbalist talentat. În afara terenului însă, viața lui a luat o direcție total opusă. Problemele cu drogurile, consumul și tulburările mentale l-au împins treptat către o cădere completă. De ani buni trăiește pe străzi, fără casă și fără resurse, în Detroit. VEZI GALERIA

