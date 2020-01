INCREDIBIL | L-au confundat pe Kobe Bryant cu o alta legenda din NBA! Clipul video care a starnit milioane de reactii! Ce s-a intamplat

Fostul baschetbalist Kobe Bryant a murit duminica intr-un tragic accident de elicopter, a fost confundat intr-un material comemorativ de catre cei de la BBC cu LeBron James.

Cei de la BBC au prezentat in jurnalul de stiri de la ora 22:00 imagini cu LeBron James, care l-a intrecut pe Kobe Bryant la numarul de puncte marcate in cariera, insa nu a fost explicat faptul de ce telespectatorii l-au vazut pe LeBron James pe ecran ci nu pe Kobe Bryant. Televizunnea si-a cerut imediat scuze pentru eroarea facuta.

"In materialul despre moartea lui Kobe Bryant, intr-unul dintre segmente, am aratat din greseala imagini cu un alt jucator de baschet, LeBron James. Va cerem scuze pentru eroare. Prezentam scuze pentru aceasta eroare umana, care este sub standaredele programului nostru", au spus cei de la BBC.

BBC actually used footage of Lebron James for their Kobe Bryant tribute...

FFS! It even says “James” on his jersey. pic.twitter.com/fj1TCxgh6t