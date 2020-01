OMAGIU adus lui Kobe Bryant la meciul dintre Toronto Raptors si San Antonio Spurs! Ce au facut echipele

Kobe Bryant si-a pierdut viata la 41 de ani, intr-un accident de elicopter, in care se afla si fiica sa Gianna, dar si alte 3 persoane. Nu a existat niciun supravietuitor.

Vestea mortii legendei NBA a zguduit intreaga planeta. Iar jucatorii profesionisti din NBA ai echipelor Toronto Raptors si San Antonio Spurs i-au adus un omagiu lui Kobe Bryant chiar la inceputul meciului.

Dupa fluierul de start, ambele echipe au lasat cronometrul sa mearga, iar pentru 24 de secunde nu au pornit jocul, pentru a onora unul dintre numerele retrase pe care Bryant le-a purtat, 24.

Incredible moment as the @Raptors and @spurs both let the 24-second shot clock run out to honour Kobe Bryant.pic.twitter.com/lFgA6ch08q