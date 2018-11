GENIAL: Baschetbalistul care seamana perfect cu Ibrahimovic lanseaza cartea "I am not Zlatan" :)

Nihad Dedovic joaca la Bayern Munchen

Baschetbalistul bosniac Nihad Dedovic a anuntat ca va scoate o carte care se va numi "I am not Zlatan", in care povesteste cat de mult i-a influentat viata asemanarea cu Zlatan Ibrahimovici.

Coperta carti va replica celebra autobiografie a lui Ibra, "I am Zlatan", cartea cu cele mai multe exemplare vandute in Suedia.

"Ca si mine, si Zlatan are gene balcanice, ex-iugoslave, poate de aici asemanarea. Oamenii vad asemanarile dintre mine si el, mai ales acum, dupa ce mi-am lasat parul lung."

"Oamenii imi spun asta in fiecare zi, pe Twitter, pe Instagram."

"Vara trecuta am fost la Paris si oamenii ma opreau pe strada sa faca poze cu mine, a fost foarte amuzant", spune baschetbalistul.

Nihad Dedovic are 28 de ani si este jucatorul lui Bayern Munchen. In trecut, bosniacul a mai evoluat la Barcelona si Galatasaray.