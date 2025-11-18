Naţionala României a fost învinsă, marţi, la Ploieşti, de reprezentativa Slovaciei, scor 56-88 (19-17, 10-21, 10-18, 17-32), în al treilea meci din grupa C a turului I preliminar al EuroBasket 2027.

România - Slovacia 56-88

La debutul în grupa C, tricolorele au dispus de Cipru, scor 75-62, iar apoi au pierdut la scor cu Polonia, scor 41-86. Meciurile din grupa C vor continua din 11 martie 2026.

În primul tur preliminar joacă 27 de echipe, împărţite în şase grupe de câte patru 4 formaţii şi o grupă de trei. Meciurile se joacă în noiembrie 2025 şi martie 2026.

Primele două clasate, plus trei echipe de pe locul 3 cu cea mai bună linie de clasament se vor califica în turul 2, în care vor intra în competiţie şi Cehia, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Spania şi Turcia, participante la World Cup.

O nouă tragere la sorți

Va avea loc o nouă tragere la sorţi pentru cele şase grupe (17 echipe din turul I şi cele 7 repartizate direct în turul II), iar după jucarea meciurilor, în noiembrie 2026 şi februarie 2027, primele două clasate din fiecare grupă se vor califica la turneul final.

Echipele eliminate în turul I vor intra automat în precalificările Euro Basket 2029.

Turneul final din 2027 va fi găzduit de Belgia, Finlanda, Lituania şi Suedia, care sunt calificate direct la turneul final şi vor juca separat, în grupa H, în aceleaşi ferestre cu preliminariile.

Sursa: News.ro

