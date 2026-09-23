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Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci şi fostul fotbalist Ciprian Marica se implică în descoperirea şi susţinerea unei noi generaţii de talente sportive, în cadrul programului naţional GEN10, prin care 21 de copii vor beneficia de burse şi de un an de pregătire alături de o echipă de profesionişti.

Nadia Comăneci a afirmat, marţi, în cadrul evenimentului de lansare a proiectului, că GEN10 poate reprezenta o moştenire transmisă generaţiilor următoare şi şi-a exprimat speranţa ca iniţiativa să aibă continuitate.

"Ne gândeam ce putem să lăsăm mai departe ca moştenire generaţiei următoare. Această colaborare fantastică şi această idee cu care au venit este ceva unic. GEN10 sper să fie o mişcare care va merge mai departe, aşa cum s-a dus 10-le obţinut la Montreal 50 de ani. Sperăm ca această mişcare să ducă mai departe 50 de ani şi mai mult de atât, pentru că sportul a făcut foarte mult pentru noi. De aceea suntem aici şi mulţumim celor care se gândesc să creeze o moştenire prin legendele sportului românesc", a declarat Nadia Comăneci, potrivit Agerpres.

Fosta mare gimnastă a subliniat totodată rolul sportului în formarea copiilor şi valorile pe care aceştia le pot câştiga prin practicarea sportului.

"Nu vorbim numai de gimnastică, ci şi de fotbal, tenis şi alte sporturi în care România a dat foarte multe talente. Pasiunea este extrem de importantă şi dragostea pentru ceea ce faci. Însă copiii au foarte multă energie şi, când văd aceste fetiţe, îmi aduc aminte de ce făceam eu când aveam vârsta lor, de visele pe care le aveam şi de dorinţa de a descoperi. Stau şi mă gândesc la valorile pe care le-am învăţat şi care m-au educat ca om în ziua de astăzi, pe care le-am învăţat prin sport, responsabilitatea, să descoperi curajul, disciplina, rezilienţa, să înveţi cum să te ridici atunci când cazi şi cum să gestionezi zilele mai dificile. Le doresc ca visele să ajungă în realitate, dar important este că au posibilitatea să practice sport şi acest lucru este extrem de important", a adăugat Nadia Comăneci.

Fosta gimnastă a precizat că, spre deosebire de perioada în care a început ea sportul, copiii au astăzi nevoie de cât mai multe oportunităţi pentru a practica sport.

"Pe vremea mea erau foarte puţine oportunităţi, mai ales pentru fetiţe, să facă sport. Eu am avut norocul că era un loc mic de gimnastică la Oneşti. Fotbalul este extrem de popular şi a fost mereu popular. Şi noi am jucat fotbal pentru pregătire fizică, pe vremea când fetele nu jucau fotbal. Şi, bineînţeles, ideea acum este să revenim la importanţa sportului, pentru că nu este doar dacă avem timp să facem sport, ci să arătăm părinţilor şi copiilor că ne interesează de viaţa lor, de sănătatea lor mentală, pentru că nu este numai fizică, este şi o mentalitate care se creşte prin sport. Şi este un lucru extrem de important pentru creşterea copiilor şi pentru educarea copiilor", a spus Comăneci.