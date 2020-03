Kevin Durant a fost testat POZITIV de coronavirus! Unul dintre cei mai bine platiti jucatori din NBA, impreuna cu alti 3 au fost depistati

UPDATE: Kevin Durant e printre cei 4 baschetbalisti testati pozitiv cu Covid-19.

Patru jucatori de la echipa Brooklyn Nets, din NBA, au fost depistati cu coronavirus. Clubul a facut anuntul marti seara. Pana acum nu se cunoaste identitatea niciuna dintre cei patru.

"Patru jucatori au fost testati positiv cu Covid-19. Unul dintre ei prezinta simptome, iar ceilalti sunt asimptomatici. Toti patru se afla acum in carantina si sunt supravegheati de medici. Vom trimite notificari tuturor celor care au intrat in contact cu jucatorii", se arata in comunicatul clubului.

Here is the Brooklyn Nets’ full statement on four of their players testing positive for Covid-19: https://t.co/BWxRUHX1Z7 pic.twitter.com/pfII8OD2sy