Clipul care a cucerit lumea! Kobe si Gianna au fost surprinsi vorbind in timpul meciului! Imaginile care fac inconjurul Planetei

Kobe Bryant si fiica sa Gianna si-au pierdut viata intr-un teribil accident de elicopter.

Gianna visa la randul ei sa aiba o cariera in baschet si sa-i calce pe urme lui Kobe. Fetita de 13 ani era lipita de tatal sau. Mergeau impreuna la meciuri si antrenamente. Kobe, Gianna si alte 3 persoane se indreptau cu elicopterul spre o sala aflata in apropiere pentru o sedinta de pregatire in momentul in care pilotul a pierdut controlul aparatului de zbor.

Saptamana trecuta, Kobe si fiica sa au fost la un meci impreuna. Cei doi au fost surprinsi de camere discutand despre ceea ce se intampla in teren. Clipul a devenit viral si a fost etichetat drept 'cel mai dragut clip al inceputului de an' in Statele Unite.