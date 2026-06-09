VIDEO Donald Trump, huiduit la finala NBA! Câte degete mijlocii ridicate au fost numărate

Donald Trump, huiduit la finala NBA! Câte degete mijlocii ridicate au fost numărate Baschet
SPORT.RO
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Probleme la Madison Square Garden.

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Donald Trumpfinala NBASan Antonio SpursNew York KnicksTrump huiduit
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În timpul intonării imnului naţional, cu câteva momente înaintea primului meci din finala NBA disputat la Madison Square Garden după 27 de ani, preşedintele Donald J. Trump stătea în poziţie de drepţi în loja sa, înconjurat de geamuri antiglonţ, şi a fost aspru huiduit de concetăţenii săi newyorkezi în momentul în care a apărut pe ecranul video suspendat, transmite New York Times.

Trump, huiduit mai rău decât echipa oaspete

Primul preşedinte american în exerciţiu care a asistat la un meci din finala NBA, Trump, în vârstă de 79 de ani, originar din New York, a fost huiduit mai tare decât echipa San Antonio Spurs.

A fost afişat pe ecran suficient de mult timp pentru ca fanii care îl huiduiau cu putere să-i vadă zâmbetul sarcastic.

Măsurile de securitate suplimentare masive necesare pentru ca un preşedinte să stea în interior alături de 20.000 de fani ai baschetului au devenit un inconvenient pentru oraş şi un subiect de discuţie important înaintea meciului — cu cozi extraordinar de lungi la intrare, politica de interzicere a bagajelor şi petrecerile de vizionare anulate în afara Garden.

Lângă cine a stat președintele SUA

Trump, invitat să asiste la meciul 3 din finale de către proprietarul echipei Knicks, James Dolan, a fost aşezat într-o lojă lângă mijlocul terenului, la jumătatea tribunei, într-o cabină înconjurată de sticlă antiglonţ construită special pentru vizita sa. Comisarul NBA, Adam Silver, s-a alăturat lojei în al doilea sfert şi a vorbit cu Trump, care mânca dintr-un coş cu cartofi prăjiţi şi sorbea dintr-o sticlă de Diet Coke.

Nepoata lui Trump, Kai Trump, a fost, de asemenea, văzută în lojă, la fel ca Dolan, administratorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Lee Zeldin, şi şeful de cabinet adjunct al lui Trump, Dan Scavino, printre alţii. 

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a fost şi el prezent la meci — el a declarat că a plătit 1.000 de dolari pentru un bilet la loc în picioare, aproape de tavan.

Trump a sosit în Manhattan puţin înainte de ora 19:20 (ora de pe Coasta de Est) cu elicopterul Marine One, după un zbor scurt din New Jersey.

Coloana oficială a urmat traseul Franklin D. Roosevelt East River Drive de la Wall Street până la Madison Square Garden, trecând pe lângă mai multe grupuri de suporteri ai echipei Knicks care urmăreau meciul de-a lungul drumului.

Reporterii care îl însoţeau pe Trump au numărat două degete mijlocii şi un deget mare îndreptat în jos, precum şi pancarte pe care scria „Nimeni nu te vrea aici”, „Trump trebuie să plece” şi „Demiteţi-l. Condamnaţi-l. Înlăturaţi-l”, conform news.ro.

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