U-BT Cluj-Napoca, pregătită de asalt: meci decisiv pentru o performanță istorică. Câți fani a strâns echipa lui Silvășan la duelul cu Steaua Roșie

U-BT Cluj-Napoca, pregătită de asalt: meci decisiv pentru o performanță istorică. Câți fani a strâns echipa lui Silvășan la duelul cu Steaua Roșie Baschet
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

U-BT Cluj, aproape de „triplă” în ceea ce privește o performanță rar întâlnită în baschetul românesc.

TAGS:
U-BT Cluj-NapocaU-BT Clujbaschetbaschet masculinRomaniaMihai Silvăşan
Din articol

De cinci ori campioană consecutiv în Liga Națională de Baschet Masculin, U-BT Cluj-Napoca a primit derogare din partea Federației Române de Baschet și va intra în competiția națională abia din fazele eliminatorii.

Concentrată în două competiții europene, în prima parte a stagiunii - Eurocup și Liga ABA -, U-BT Cluj a accesat nivelul următor în baschetul european și a reușit să aducă, în inima Ardealului, trei echipe de Euroligă: Partizan Belgrad, Dubai și Steaua Roșie Belgrad.

U-BT Cluj, un experiment reușit, care prezintă primele semne ale unui club mare de baschet

S-a consemnat înfrângere, în Arena BT din Cluj-Napoca, la fiecare întâlnire cu echipele de Euroligă, cea mai recentă, un 97-85 suferit în favoarea sârbilor de la Steaua Roșie, într-un meci în care doar intensitatea oaspeților din sfertul trei a fost cu adevărat de neoprit de către clujeni.

Nouă mii de spectatori a adunat U-BT Cluj, la meciul cu Steaua Roșie Belgrad, un număr sensibil mai mic decât cel înregistrat la întâlnirea dintre U-BT Cluj și Partizan Belgrad, urmărită de zece mii de oameni.

U-BT Cluj-Napoca

  • U bt cluj napoca 1
×
Duel spectaculos în SC Derby – U BT Cluj / Foto: SC Derby
Victorie fabuloasă pentru baschetul românesc: U-BT Cluj a învins Unicaja Malaga în Liga Campionilor!
U BT Cluj pierde cu Ludwigsburg şi intră în decisiv pentru ultimul loc din Turneul Final Four al Ligii Campionilor
U BT Cluj, a doua victorie în Top16 din Liga Campionilor la baschet!
Victorie uriașă pentru U BT Cluj în sferturile Champions League! Record de audiență în sportul de sală românesc
Campioana U BT Cluj s-a calificat în premieră pentru România în sferturile Basketball Champions League
Victorie uriașă pentru U BT Cluj în sferturile Champions League! Record de audiență în sportul de sală românesc
ÎNAPOI LA ARTICOL

U-BT vrea în sferturile Eurocup pentru al treilea an la rând

Compacți, dar și ambițioși să demonstreze o prestație similară, în optimile Eurocup, baschetbaliștii antrenați de Mihai Silvășan au făcut deplasarea la Podgorica, unde vor întâlni echipa locală, Buducnost, într-o optime desfășurată în manșă unică, miercuri, 11 martie, de la ora 20:00.

Cu șansa a doua, U-BT speră la o surpriză care să îi confere șansa unui nou sfert de finală în Eurocup, atins și în martie 2024, când clujenii pierdeau acasă în fața echipei London Lions, 91-79.

Chiar dacă nu va reuși calificarea în sferturile Eurocup, U-BT va rămâne la Podgorica pentru încă un meci, fixat pentru seara de sâmbătă, când Buducnost și U-BT se vor reîntâlni în cadrul Ligii ABA.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Iran spune că se retrage de la CM 2026: ”Nu avem condiţii în care să putem participa la Cupa Mondială”
Iran spune că se retrage de la CM 2026: ”Nu avem condiţii în care să putem participa la Cupa Mondială”
Cei mai buni ȘASE fotbaliști din Superligă, conform notelor primite, vor juca toți în play-out!
Cei mai buni ȘASE fotbaliști din Superligă, conform notelor primite, vor juca toți în play-out!
Mason Greenwood, fantastic! După problemele din 2022, atacantul a revenit, are statistici fabuloase la Marseille și vrea să reprezinte altă țară
Mason Greenwood, fantastic! După problemele din 2022, atacantul a revenit, are statistici fabuloase la Marseille și vrea să reprezinte altă țară
Ionuț Negoiță a spus care ar trebui să fie obiectivul lui Dinamo în play-off: ”Ar fi momentul”
Ionuț Negoiță a spus care ar trebui să fie obiectivul lui Dinamo în play-off: ”Ar fi momentul”
Două finale în optimi, Real Madrid - Manchester City și PSG - Chelsea, plus revelația Bodo/Glimt! Meciurile încep la 19:45 cu Bayer Leverkusen - Arsenal
Două finale în optimi, Real Madrid - Manchester City și PSG - Chelsea, plus revelația Bodo/Glimt! Meciurile încep la 19:45 cu Bayer Leverkusen - Arsenal
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“

Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje

Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor

Prima decizie luată de Mirel Rădoi la FCSB: ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș sub comanda noului antrenor

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”

Mirel Rădoi, mesaj pentru Charalambous și Pintilii: ”Vrem, nu vrem...”

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB

Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB



Recomandarile redactiei
Iran spune că se retrage de la CM 2026: ”Nu avem condiţii în care să putem participa la Cupa Mondială”
Iran spune că se retrage de la CM 2026: ”Nu avem condiţii în care să putem participa la Cupa Mondială”
Cei mai buni ȘASE fotbaliști din Superligă, conform notelor primite, vor juca toți în play-out!
Cei mai buni ȘASE fotbaliști din Superligă, conform notelor primite, vor juca toți în play-out!
Meciul FCSB - Metaloglobus, mutat din nou! Îi ia locul unui derby din play-off
Meciul FCSB - Metaloglobus, mutat din nou! Îi ia locul unui derby din play-off
Ionuț Negoiță a spus care ar trebui să fie obiectivul lui Dinamo în play-off: ”Ar fi momentul”
Ionuț Negoiță a spus care ar trebui să fie obiectivul lui Dinamo în play-off: ”Ar fi momentul”
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Rădoi și-a făcut deja primul „dușman“: „Îi doresc să nu aibă succes la FCSB!“
Alte subiecte de interes
Simona Halep, despre echipa din România care face performanță într-un sport mai iubit decât fotbalul, în multe țări
Simona Halep, despre echipa din România care face performanță într-un sport mai iubit decât fotbalul, în multe țări
Transfer la U Cluj! ”Now U're black and white”
Transfer la U Cluj! ”Now U're black and white”
U Cluj l-a transferat pe căpitanul naționalei Finlandei!
U Cluj l-a transferat pe căpitanul naționalei Finlandei!
Cu cine va juca U-BT Cluj în manșă unică pentru un loc în semifinalele EuroCup. Vor fi 10.000 de fani la Cluj-Napoca!
Cu cine va juca U-BT Cluj în manșă unică pentru un loc în semifinalele EuroCup. Vor fi 10.000 de fani la Cluj-Napoca!
Starul francez al lui Real Madrid se întoarce în America!
Starul francez al lui Real Madrid se întoarce în America!
Dorul de baschet 3x3: Politehnica a fost luată cu asalt la prima etapă BCR Sport Arena Streetball. Campioni și pe teren, și la școală!
Dorul de baschet 3x3: Politehnica a fost luată cu asalt la prima etapă BCR Sport Arena Streetball. Campioni și pe teren, și la școală!
CITESTE SI
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO

stirileprotv Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Președintele Poloniei vrea să oprească prin veto programul SAFE. Statul ar putea pierde credite de 44 de miliarde de euro

stirileprotv Președintele Poloniei vrea să oprească prin veto programul SAFE. Statul ar putea pierde credite de 44 de miliarde de euro

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!