U-BT Cluj-Napoca, pregătită de asalt: meci decisiv pentru o performanță istorică. Câți fani a strâns echipa lui Silvășan la duelul cu Steaua Roșie

De cinci ori campioană consecutiv în Liga Națională de Baschet Masculin, U-BT Cluj-Napoca a primit derogare din partea Federației Române de Baschet și va intra în competiția națională abia din fazele eliminatorii.

Concentrată în două competiții europene, în prima parte a stagiunii - Eurocup și Liga ABA -, U-BT Cluj a accesat nivelul următor în baschetul european și a reușit să aducă, în inima Ardealului, trei echipe de Euroligă: Partizan Belgrad, Dubai și Steaua Roșie Belgrad.

U-BT Cluj, un experiment reușit, care prezintă primele semne ale unui club mare de baschet

S-a consemnat înfrângere, în Arena BT din Cluj-Napoca, la fiecare întâlnire cu echipele de Euroligă, cea mai recentă, un 97-85 suferit în favoarea sârbilor de la Steaua Roșie, într-un meci în care doar intensitatea oaspeților din sfertul trei a fost cu adevărat de neoprit de către clujeni.

Nouă mii de spectatori a adunat U-BT Cluj, la meciul cu Steaua Roșie Belgrad, un număr sensibil mai mic decât cel înregistrat la întâlnirea dintre U-BT Cluj și Partizan Belgrad, urmărită de zece mii de oameni.