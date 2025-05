În primul meci al semifinalelor conferințelor din NBA 2025, Indiana Pacers a învins pe Cleveland Cavaliers (121-112), în Rocket Arena din Cleveland. Azi se vor mai înfrunta în primul meci al seriilor New York Knicks vs. Boston Celtics și Denver Nuggets vs. Oklahoma City Thunder, iar mâine va avea loc disputa Golden State Warriors vs. Minnesota Timberwolves.

Finala din acest an poate aduce o confruntare între vedete ale competiției americane, precum Jayson Tatum - Nikola Jokic, Donovan Mitchell - Stephen Curry sau Tyrese Haliburton - Anthony Edwards. Marea surpriză o reprezintă absența din această fază a competiției a Dream Team-ului de la Lakers, care a fost eliminat de Denver Nuggets, deși îi are în lot pe LeBron James, Luka Doncic și mulții dintre campionii din 2023.



Prima rundă a play-offului NBA 2025:

Cleveland Cavaliers - Miami Heat 4-0

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 4-1

New York Knicks - Detroit Pistons 4-2

Boston Celtics - Orlando Magic 4-1

Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 4-0

Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 4-3

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 1-4

Houston Rockets - Golden State Warriors 3-4





Semifinale Conferința de Est:

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers (121-112 / 6 mai / 9 mai / 11 mai / 13 mai / 15 mai / 18 mai)

Boston Celtics - New York Knicks (5 mai / 7 mai / 10 mai / 12 mai / 14 mai / 16 mai / 19 mai)





Semifinale Conferința de Vest:

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets (5 mai / 7 mai / 9 mai / 11 mai / 13 mai / 15 mai / 18 mai)

Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors (6 mai / 8 mai / 10 mai / 12 mai / 14 mai / 18 mai / 20 mai)





Foto - Getty Images