AS Monaco Basket a încetat să fucționeze la nivel profesionist

AS Monaco a confirmat că a intrat în procedură de insolvență și va suspenda operațiunile la nivel profesionist, exprimându-și în același timp speranța că clubul se va putea restructura și va reveni în prim-planul baschetului european. Vestea este una tristă pentru baschetul francez, în condițiile în care era campioana en-titre în LNB Elite (2025-2026) și jucase finala EuroLeague, în 2025. Anunțul vine după luni de incertitudine financiară în jurul clubului, Monaco neputând în cele din urmă să găsească o soluție viabilă pentru a continua să concureze la cel mai înalt nivel.

"Nimeni nu poate lua ce a fost construit în acești 12 ani. Trei titluri de campioană a Franței. Patru Cupe ale Ligii. Două Cupe ale Franței. O Supercupă. Două apariții în Final Four-ul EuroLigei, inclusiv o finală. Un palmares de victorii și trofee care va face pentru totdeauna parte din istoria sportivă a orașului Monaco. Ceea ce s-a creat în tribune și în jurul acestei echipe depășește cu mult orice victorie, oricât de extraordinară, sau orice titlu, oricât de prestigios. Viitorul baschetului masculin din Monaco se află acum în mâinile Asociației ASM: directorii, antrenorii, tinerii jucători și prima echipă care concurează în Nationale 3 (n.r. - a cincea ligă din baschetul francez, după Betclic Elite, Pro B, NM1 și NM2). Lor AS Monaco Basket le predă acum torța, cu speranța că într-o zi, echipa va reveni la cel mai înalt nivel", a transmis clubul monegasc.

AS Monaco Basket, interzisă în baschetul profesionist francez

La începutul lunii august 2026, Camera de Apel a Federației Franceze de Baschet a confirmat respingerea înscrierii echipei AS Monaco Basket în Ligue Nationale de Basket (LNB) Elite și Elite 2 pentru sezonul 2026-2027. Campioana en-titre a Franței a încercat să conteste această decizie la Comitetul Național Olimpic și Sportiv Francez (CNOSF), în conformitate cu Codul Sportiv, dar fără succes.

AS Monaco Basket se baza că va fi preluată de fondul de investiții american Helen Holdings, care avea să injecteze 10 milioane de euro în bugetul pentru sezonul viitor, dar tranzacția a fost respinsă de Direction Nationale de Controle de Gestion (DNCCG), pentru că grupul condus de fostul star din NBA Jamal Mashburn (ex- Dallas Mavericks, Miami Heat, Charlotte Hornets, New Orleans Hornets) nu a oferit destule garanții financiare. În aceste condiții, "La Roca Team" nu a mai avut timp să depună documentația care să arate că are la dispoziție fondurile financiare pentru a obține licența pentru participarea în ediția viitoare a primelor două ligi franceze.

Averea patronului rus Fedorychev, grav afectată de războiul din Ucraina

AS Monaco Basket este un club de baschet înființat în 1928, care evoluează în Salle Gaston Medecin (5.000 locuri). Are în palmares o finală de EuroLeague (2024-2025 / + locul 3, în 2022-2023) și una de FIBA Champions League (2017-2018 / + locul 3, în 2016-2017), EuroCup (2020-2021), LBN Elite (2022-2023, 2023-2024, 2025-2026), Cupa Franței (2022-2023, 2025-2026), Cupa Ligii (2016, 2017, 2018, 2026) și Supercupa Franței (2025).

Din ianuarie 2022, clubul îl are ca președinte și principal sponsor pe oligarhul rus Alexey Fedorychev, care deține dublă cetățenie (Ungaria, Uruguay). Acesta este fostul patron al cluburilor de fotbal Dinamo Moscova și FC Rostov, dar și unul dintre marii exportatori de cereale, sulf și îngrășăminte din Rusia și patron al operatorului portuar în Pivdenne (Odesa, Ucraina) și Ust-Donetsky (Rostov, Rusia). Cum afacerile sale sunt grav afectate de războiul dintre Rusia și Ucraina, acesta nu a mai putut oferi fondurile necesare unui club de asemenea calibru.

Principatul Monaco este un oraș-stat și microstat suveran, situat pe Riviera Franceză din Europa de Vest. Se învecinează cu Franța pe trei laturi, în timp ce cealaltă parte are ieșire la Marea Mediterană. Are o populație de aproape 40.000 de locuitori, dar este este un cunoscut paradis fiscal, deoarece nu impune impozit pe venit, pe câștigurile de capital și pe proprietate, atrăgând persoane foarte bogate din întreaga lume.