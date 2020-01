LeBron James a aflat despre tragedia in urma careia Kobe Bryant si-a piedut viata la coborarea din avionul lui Lakers. Starul NBA a izbucnit in lacrimi si n-a putut fi potolit de nimeni.

LeBron James was visibly emotional while exiting the Los Angeles Lakers' team plane following the news of Kobe and Gianna Bryant's death.

