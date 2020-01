"Mergi mai departe, regina Sabrina!" O ROMANCA l-a impresionat pe LeBron James! E SUPER STAR in America! VIDEO FABULOS

Romanca face furori in baschetul american.

Sabrina Ionescu evolueaza in NCAA, la Oregon Ducks, unde face un sezon de exceptie. In victoria de aseara cu Stanford Cardinal, scor 87-55, romanca a reusit un triple-double (17 puncte, 10 recuperari, 10 pase decisive) si nu i-a venit sa creada la interviul de dupa meci ca a reusit aceasta performanta.

Baschetbalista a fost felicitata pe Twitter chiar de marele LeBron James, care i-a scris: "Este atat de buna! Mergi mai departe, regina Sabrina!".

She’s so DOPE!! Keep going Queen Sabrina! ????????????????❤️???? https://t.co/PjGhOe7LaT — LeBron James (@KingJames) January 13, 2020

Romanca este liderul all-time in clasamentul jucatorilor care au resuti triple-double in campionatul colegiilor: are nu mai putin de 22 de astfel de reusite, in doar 4 ani, la mare distanta de ocupanta locului 2, care are 9 triple-double.

Sabrina Ionescu, varsta de 22 de ani, este fiica unor imigranti romani, care au plecat in Statele Unite inainte de Revolutie. Ea mai are un frate geaman, nascut la 18 minute distanta, care joaca de asemenea baschet: el s-a transferat la Oregon de la San Francicsco si spera ca va prinde echipa in acest sezon.