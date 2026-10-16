Gala din acest an a fost organizată în Aula Magna a ASE

Alexandrion Group, cel mai mare producător de băuturi spirtoase și vinuri spumante din România, parte din Nawaf Salameh Family Office, a premiat excelența în sport în cadrul Galei Trofeelor Alexandrion 2026, organizată pe 15 octombrie la Academia de Studii Econimice din București. Intitulată sugestiv "Promisiunea", cea de-a XI-a ediție a galei a fost dedicată recunoașterii tinerilor sportivi cu vârste până la 23 de ani, cu performanțe remarcabile, în nouă discipline sportive: schi, gimnastică, atletism, tenis de masă, automobilism, fotbal, canotaj, haltere și scrimă. Alexandrion Group a acordat, de asemenea, un premiu special unui sportiv care a obținut rezultate remarcabile la Jocurile Invictus Dusseldorf 2023.

Printre cei nouă laureați s-a aflat și Remus Guțea (19 ani), jucătorul de atac de la FC Voluntari și internațional România U21, care a atras atenția unor cluburi importante din Liga 1. În iunie 2026, FCSB a încercat să își asigure serviciile lui Guțea, însă mutarea a fost blocată de echipa ilfoveană. Gruparea patronată de Gigi Becali a oferit 700.000 de euro pentru transferul fotbalistului, dar conducerea celor de la FC Voluntari a spus pas propunerii.

Ca în fiecare an, Gala a fost o oportunitate de a recunoaște și răsplăti eforturile și realizările tinerilor sportivi talentați, motivându-i să-și valorifice potențialul la maximum și să continue să-și dezvolte abilitățile. La eveniment au participat campioni olimpici, mondiali și naționali la diverse sporturi, antrenori, arbitri, reprezentanți ai federațiilor sportive, mass-media, artiști, diplomați și parteneri de afaceri ai grupului.

Laureaţii Galei Trofeelor Alexandrion 2026 - Promisiunea, sunt:

SCHI - Sofia Moldovan

La doar 17 ani, Sofia Moldovan a făcut parte din delegația României la Jocurile Olimpice de iarnă de la Cortina 2026, fiind cea mai tânără sportivă din Team Romania. Originară din Cluj, Sofia a concurat în proba de slalom uriaș, unde a încheiat competiția pe locul 46. Participarea la Jocurile Olimpice de iarnă reprezintă o nouă etapă importantă în parcursul său sportiv. La doar 16 ani, Sofia a reprezentat România și la Festivalul Olimpic al Tineretului European de Iarnă de la Bakuriani (Georgia), în 2025, confirmându-și astfel potențialul și evoluția în schiul alpin.

GIMNASTICĂ - Aniela Tudor

La doar 15 ani, Aniela Tudor se numără printre tinerele gimnaste care dau speranțe pentru viitorul gimnasticii românești. Sportiva a devenit campioană europeană la sărituri, cucerind medalia de aur la Campionatele Europene de Gimnastică desfășurate la Zagreb (Croația). Legitimată la CS Dinamo, Aniela Tudor face parte din proiectul „Țară, țară, vrem campioane!”, coordonat de Mariana Bitang și Octavian Bellu. Performanța sa este rezultatul talentului, al muncii constante și al unui parcurs construit alături de antrenorii Dan Potra și Anca Cristina Drăghici.

ATLETISM - Ștefania Uță

La doar 18 ani, Ștefania Uță este una dintre revelațiile atletismului românesc, având deja în palmares titlurile de campioană europeană și campioană mondială în proba de 400 de metri garduri. Sportiva a impresionat prin rezultatele sale la nivel internațional, devenind un nume important al noii generații de atlete. Ștefania Uță a fost cea mai tânără sportivă participantă la Campionatele Europene de Atletism pentru seniori de la Roma (Italia). Parcursul său nu a fost lipsit de provocări, fiind nevoită să depășească mai multe accidentări, însă determinarea și munca susținută au ajutat-o să revină în competiție și să ajungă în vârful ierarhiei mondiale. Legitimată la CS Vâlcea și pregătită de profesoara Alina Enescu, Ștefania Uță a fost nominalizată și la prestigioasele Laureus World Sport Awards, o recunoaștere a valorii și a impactului performanțelor sale în atletismul internațional.

TENIS DE MASĂ - Iulian Chiriță

Iulian Chiriță este unul dintre cei mai talentați și apreciați tineri jucători de tenis de masă din România. Legitimat la CS Rapid, sportivul are deja un palmares impresionant pentru vârsta sa, fiind multiplu campion național și campion european U21 în 2026. Performanțele sale internaționale au început să se contureze încă din anii junioratului. În urmă cu un an, la Campionatul Mondial de Tenis de Masă pentru Juniori, Iulian Chiriță a reușit să obțină o medalie de argint și una de bronz, confirmându-și statutul de sportiv de perspectivă al tenisului de masă românesc. Prin rezultatele obținute atât la nivel național, cât și internațional, Iulian Chiriță reprezintă una dintre generațiile tinere care duc mai departe tradiția performanței românești în tenisul de masă.

AUTOMOBILISM - David Cosma Cristofor

La doar 17 ani, David Cosma Cristofor este unul dintre cei mai promițători piloți ai noii generații de automobilism din România. Sportivul concurează în Campionatul Italian de Formula 4, una dintre cele mai competitive competiții de juniori din motorsportul internațional, unde se află în prezent în top 3 al clasamentului. Rezultatul este cu atât mai important cu cât Campionatul Italian de Formula 4 reunește unii dintre cei mai talentați tineri piloți din lume și reprezintă una dintre principalele competiții de referință pentru sportivii aflați la începutul carierei în motorsport. Performanțele lui David Cosma Cristofor confirmă potențialul unei generații tinere de piloți români și conturează un parcurs promițător către nivelul internațional al automobilismului sportiv.

FOTBAL – Remus Guțea

La doar 19 ani, Remus Guțea face deja parte din noua generație de fotbaliști români care se remarcă prin evoluții constante la nivel de seniori. Jucător al echipei FC Voluntari, Remus evoluează în prima ligă din România și este unul dintre jucătorii de bază ai Echipei Naționale a României U20. Parcursul său internațional a cunoscut deja un moment important, la doar 19 ani fiind convocat și debutând pentru Echipa Națională a României U21. Evoluțiile sale la nivel de club și de reprezentativă îl recomandă drept unul dintre tinerii jucători cu potențial ai fotbalului românesc. Prin talent, muncă și experiența acumulată încă de la o vârstă fragedă, Remus Guțea reprezintă noul val al fotbalului românesc și un nume de urmărit în anii următori.

HALTERE – Adelina Lorinț

La mai puțin de 17 ani, Adelina Lorinț are deja un palmares impresionant la nivel internațional. Sportiva este dublă vicecampioană mondială, după ce a cucerit două medalii de argint la Campionatele Mondiale de Haltere de la Cali (Columbia).

Legitimată la CSM Bistrița, Adelina Lorinț s-a remarcat și în competițiile europene, unde a obținut până în prezent cinci medalii de argint la Campionatele Europene. Rezultatele sale confirmă talentul și potențialul unei sportive aflate la începutul unui parcurs care se anunță promițător. Prin performanțele obținute la o vârstă atât de fragedă, Adelina Lorint reprezintă una dintre speranțele halterelor românești pentru marile competiții internaționale ale următorilor ani.

CANOTAJ - Iulia Bălăucă

Iulia Bălăucă este una dintre sportivele care confirmă performanța canotajului românesc la nivel internațional. Sportiva este campioană mondială, după ce a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Varese (Italia).

Descoperită la Botoșani și practicând canotajul din 2016, Iulia este legitimată în prezent la CSA Steaua. În acest an, sportiva a reușit să își îmbogățească palmaresul cu două medalii obținute la Campionatele Europene, consolidându-și statutul de sportivă de perspectivă.

Cu obiective importante pentru următorii ani, Iulia Bălăucă își dorește ca următoarea bornă majoră a carierei să fie participarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles (SUA) 2028 și cucerirea unei medalii olimpice.

SCRIMĂ - Matei Radu

La doar 17 ani, Matei Radu este deja multiplu campion național la scrimă și unul dintre sportivii tineri care se remarcă prin rezultate importante la nivel internațional. Unul dintre cele mai importante rezultate ale sale a fost obținerea medaliei de bronz în proba individuală de sabie la Campionatele Mondiale de Scrimă pentru Cadeți de la Rio de Janeiro (Brazilia).

Performanța confirmă progresul constant al sportivului și îl poziționează printre tinerii scrimeri români cu un potențial important pentru viitor. Matei Radu își propune să continue acest parcurs și să ajungă, în anii următori, printre reprezentanții României la cele mai importante competiții internaționale.Prin rezultatele sale, Matei Radu se conturează drept una dintre speranțele scrimei românești pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles (SUA) 2028.

PREMIU SPECIAL, SPORT PARALIMPIC - Valentin Popa

Alexandrion Group a acordat un premiu special pentru reziliența, curajul și mentalitatea pozitivă, calități care l-au transformat într-o sursă de inspirație puternică pentru noi toți, pe Valentin Popa. Militar și fost operator al Forțelor pentru Operații Speciale, cu specializări în parașutism și scufundări de luptă, a fost detașat de trei ori în Afganistan, în cadrul misiunilor militare. În septembrie 2017, în timpul unui exercițiu militar, Valentin a suferit un accident care i-a provocat o leziune a coloanei vertebrale și o paralizie de la nivelul pieptului în jos. De atunci, a urmat un amplu proces de recuperare, prin kinetoterapie, antrenament și psihoterapie, reușind să își îmbunătățească treptat forța și mobilitatea.

Sportul a devenit o parte importantă a acestui parcurs. În 2023, Valentin Popa a reprezentat România la Invictus Games de la Dusseldorf (Germania), unde a concurat la atletism în scaun rulant și înot. Astăzi, continuă să se antreneze pentru cele două discipline și își dorește să atingă forma fizică necesară pentru a reprezenta din nou România la competițiile dedicate militarilor răniți. Parcursul său este unul despre reziliență, determinare și puterea de a transforma provocările în noi obiective. Premiul a fost oferit de Antonio Salameh, Chairman Nawaf Salameh Familly Office.

Compania Alexandrion, sponsor al Echipei Naționale și al cluburilor Petrolul, Universitatea Cluj și Steaua

Gala Trofeelor Alexandrion s-a aflat la cea de-a XI-a ediție anul acesta și a premiat până acum peste 100 de sportivi români. Evenimentul face parte din seria acțiunilor de susținere a sportului și sportivilor români, pe care Alexandrion Group și Fundația Nawaf Salameh le derulează de peste 20 de ani. În prezent, Alexandrion Group este partener oficial al Echipei Naționale de Fotbal a României și are, de asemenea, în derulare parteneriate cu cluburile sportive Petrolul Ploiești, FC Universitatea Cluj și Steaua București.

"Ca om care practică sportul, știu câtă muncă, ambiție și disciplină se află în spatele fiecărei performanțe. Tinerii pe care i-am premiat sunt mai mult decât o promisiune. Sunt dovada că România are un viitor puternic în sport. Credem în potențialul acestor sportivi și vrem să le fim alături în drumul lor spre cele mai înalte podiumuri.

Rezultatele tinerilor pe care i-am premiat la Gala Trofeelor Alexandrion sunt dovada că România are un viitor puternic în sport. Alexandrion Group și Fundația Nawaf Salameh susțin sportul românesc de peste 20 de ani, iar pentru noi investiția în tânăra generație este o prioritate. Suntem alături de sportivi în fiecare etapă a dezvoltării lor, de la primele antrenamente până la performanța de cel mai înalt nivel.

Pentru mine, acesta este cel mai important rezultat: să contribuim la formarea unei noi generații de campioni și să construim un impact care să dureze mult dincolo de 2026. Pentru că talentul are nevoie nu doar de recunoaștere, ci și de susținere concretă", a declarat Antonio Salameh, Chairman Nawaf Salameh Family Office.