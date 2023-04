Acesta va lua startul în etapele de super rally și viteză în coastă la bordul unui model unic pe circuitele din România, Wolf Mistral, construit în Italia.

Cășuneanu a făcut deja primele teste pe circuit, iar acum se pregătește pentru debutul la volanul noii sale mașini de concurs în prima etapă de Masters la viteză în coastă, care va avea loc la Râșnov, pe 22-23 aprilie. Modelul Wolf F1 Mistral cântărește puțin peste 500 de kilograme și are peste 400 de cai putere, putând atinge 100 km/h în 2,5 secunde.

„Este un model spectaculos, dar pentru mine e o noutate absolută. Nu am experiență cu monoposturile, nu am fost nici la karting. Evident, e o provocare și sunt convins că am nevoie de timp să mă acomodez cu ea. Probabil va dura ceva până când voi putea să o pilotez la limita capacității ei. O voi lua treptat”, a spus Cășuneanu înaintea startului de sezon.

În 2022, Cășuneanu a fost la un pas de titlul de campion ratat al Categoriei I la viteză în coastă, deși a concurat cu mâna în gips aproape jumătate de campionat și chiar a câștigat una dintre curse. De asemenea și la super rally a obținut titlul de vicecampion național și a câștigat titlul de campion la echipe cu Impuls Leasing Rally Team. În palmaresul său se mai regăsesc trofee inclusiv la rally raid și off road, pilotul originar din Bacău având o experiență de aproape două decenii în motorsport.

Un obișnuit al podiumurilor din ultimele sezoane, Cășuneanu anunță că nu și-a stabilit un obiectiv pentru 2023, însă cu siguranță va merge „cât de tare și efiecient e posibil” cu noul model de concurs. Totodată, acesta a anunțat și un nou parteneriat, cu faimosul producător coreean, Ssangyong. Un model Musso va fi cel care îl va duce și îl va aduce în siguranță pe pilot la toate cursele din acest sezon.