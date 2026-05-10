Anunț important făcut de FCSB înaintea primului meci din Ghencea din acest sezon

FCSB se desparte temporar de Arena Națională și se întoarce în Ghencea pentru partida cu Unirea Slobozia, programată pe 11 mai, de la ora 21:00. Mutarea a fost dictată de programul aglomerat al celui mai mare stadion din țară, care va găzdui mai multe evenimente muzicale în luna curentă.

Înaintea primei partide disputate pe Stadionul Steaua în acest sezon, clubul a publicat un scurt mesaj de mobilizare pentru suporteri.

„Biletele sunt disponibile online pe platforma de ticketing a clubului. Casa de bilete a Stadionului Steaua va fi deschisă luni, începând cu ora 13:00. Vă așteptăm alături de noi!”, au transmis oficialii roș-albaștrilor pe rețelele de socializare.