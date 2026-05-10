Real Madrid a luat decizia finală în cazul lui Mbappe, după petiția de 50 de milioane de semnături

După un nou sezon fără trofeu, al doilea la rând, se anunță mișcări serioase de trupe la echipa de pe ”Bernabeu”. Florentino Perez vrea să scape de mai mulți jucători și să aducă un alt antrenor care să-l înlocuiască pe ”interimarul” Alvaro Arbeloa (43 de ani).

Cu Jose Mourinho (63 de ani) favorit să preia echipa, șefii de la Real Madrid au făcut deja lista cu jucătorii care ar putea pleca de la echipă. Doar cinci dintre aceștia sunt siguri, însă, că vor rămâne și din sezonul următor la echipă.

Kylian Mbappe rămâne la Real Madrid și din sezonul următor!

Potrivit Defensa Central, Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Arda Guler, Jude Bellingham și Kylian Mbappe vor rămâne sigur la Real Madrid și din sezonul următor. Pe această nu se regăsește numele lui Vinicius, care poate pleca dacă există o ofertă bună pe adresa clubului.

În cazul lui Mbappe, aflat în centrul unui scandal în această perioadă, au existat întrebări cu privire la viitorul său. Au existat zvonuri potrivit cărora Realul l-ar putea vinde, ținând cont să este cel mai bine plătit jucător din echipă, cu un salariu săptămânal de 600.000 de euro.

Cu 41 de goluri în 41 de meciuri, Mbappe este cel mai productiv jucător al lui Real Madrid în acest sezon, deşi se aşteaptă ca clubul să experimenteze al cincilea sezon fără trofeu din secolul XXI, după 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010 şi 2020-2021.