CSO Voluntari a cucerit Supercupa României la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Volei Alba Blaj cu scorul de 3-1 (26-24, 12-25, 25-21, 25-18), sâmbătă seara, în Alba Blaj Arena.

Volei Alba Blaj - CSO Voluntari 1-3 chiar la Blaj



De la învingătoare s-au remarcat Nicole van de Vosse (17 puncte), Sabrina Starks (10) şi Nikola Radosova (10).

Noua achiziție a celor de la Blaj, italianca Vittoria Piani (vezi galeria foto), a fost cea mai bună jucătoare a gazdelor (25 puncte), prestaţii remarcate având şi Ariana Pîrv (14) şi Jelena Delic (11).

Blaj și Voluntari, echipele care domină în ultimii ani voleiul din România



Volei Alba Blaj a câştigat trofeul de două ori, în 2021 şi 2023. Şi CSO Voluntari are două trofee în palmares, după ce a câştigat Supercupa anul trecut.

A fost al treilea an consecutiv în care cele două echipe s-au înfruntat pentru trofeu în şase ediţii.

Au mai cucerit Supercupa alte două echipe, CSM Târgovişte (2016) şi CSM Lugoj (2022).

