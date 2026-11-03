VIDEO EXCLUSIV „A topit” treptele de la Vârful Toaca într-un timp-record, iar acum spune că ar refuza o vilă pe malul mării

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Marcu Czentye
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Denisa Dragomir își cunoaște cu exactitate preferințele și prioritățile în viață.

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Denisa DragomirPoveștile sport.rovilamarecasutamunteZărnești
Din articol

Alături de Mădălina Florea, care a câştigat pentru al doilea an consecutiv circuitul mondial de alergare montană - Golden Trail World Series (GTWS) -, Denisa Dragomir (34 de ani) plasează România în loc de cinste pe harta globală a alergării de anduranță în natură.

Născută în Câmpulung, Denisa Dragomir admite că s-a gândit la Livigno, Italia, drept cel mai frumos loc în care a alergat vreodată, dar, ulterior, a așezat și Munții Făgăraș, pe lista locurilor formidabile în care a avut privilegiul și presiunea de a alerga în antrenamente și competiții.

Livigno, Italia și Munții Făgăraș, cele mai frumoase locuri în care a alergat Denisa Dragomir

  • Denisa Dragomir a urcat cele 519 trepte de la baza vârfului Toaca în 3 minute și 18 secunde.

Identificând cel mai frumos loc din străinătate, respectiv din România, în care a alergat, Denisa Dragomir a punctat următoarele destinații, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „În străinătate, Livigno, în Italia, la granița cu Elveția, și în România, Munții Făgăraș. Am alergat cam peste tot în țară,” dezvăluie Denisa Dragomir, pentru care fiecare grupă de munți din țara noastră e însoțit de amintiri.

Într-o opinie nepopulară exprimată în exclusivitate pentru Sport.ro, Denisa Dragomir a precizat că nu ar fi prea încântată dacă ar primi o vilă pe malul mării. În schimb, s-ar bucura mult de o căsuță la munte, mai exact, în Plaiul Foii, Zărnești.

Ar prefera o căsuță la munte, în Plaiul Foii, unei vile pe malul mării

Întrebată unde și-ar așeza o căsuță la munte, Denisa Dragomir a replicat: „În Plaiul Foii, Zărnești. Este foarte frumos, în general am tendința de a compara cu Italia. Am alergat foarte mult în Italia. Îmi place să am casa în fața muntelui. În Plaiul Foii e locul ideal,” a răspuns Denisa Dragomir.

După ce a precizat că nu s-ar muta pe malul mării nici dacă ar primi o vilă, Denisa Dragomir a venit cu o clarificare: „Aș aștepta să primesc vila la munte,” a spus alergătoarea montană, amuzându-se.

Denisa Dragomir

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Fragment pov sport denisa dragomir 3
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Fragment pov sport denisa dragomir 2
Fragment pov sport denisa dragomir 3
Denisa Dragomir, campioană mondială la alergare montană în proba de Short Trail
Denisa Dragomir, campioană mondială la alergare montană în proba de Short Trail
Denisa Dragomir, campioană mondială la alergare montană în proba de Short Trail
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Denisa Dragomir, palmares extraordinar în alergarea montană

La 34 de ani, Denisa Dragomir se laudă cu o vitrină plină, după rezultatele obținute la cursele de alergare montană și skyrunning.

În 2022, a ieșit campioană mondială atât la alergare montană, cât și în skyrunning, în competițiile organizate la Chiang Mai (Thailanda) și San Domenico di Varzo (Italia).

În 2019, tot în Italia, dar la Serina, Denisa Dragomir a reușit prima victorie în Europenele de skyrunning, iar succesele au fost prevestite de medaliile de aur cucerite în probele de juniori, în 2010 și 2011, la Europenele de Alergare Montane, organizate la Sapareva Banea (Bulgaria), respectiv Bursa (Turcia).

În palmaresul Denisei Dragomir se mai regăsesc o medalie de argint, la Europenele de juniori din 2011, în proba pe echipe, dar și alte patru medalii de bronz, cucerite la senioare, în Campionatele Mondiale de Alergare Montană din 2017 (Premana, Italia), 2018 (Karpacz, Polonia) și 2019 (Villa la Angostura, Argentina).

Nu în ultimul rând, Denisa Dragomir are în palmares victorii la următoarele competiții:

  • 2012: Locul 1 la Campionatul Balcanic de Alergare Montană (Nova Zagora, Bulgaria)
  • 2016: Locul 1 la Maratonul Cerului - 42 km, 2.700 m+ (Valais, Italia)
  • 2015: Locul 1 la Giir di Mont - 32 km, 2.600 m+ (Lombardia, Italia)
  • 2019: Locul 1 la SkyMasters (Limone, Italia)
  • 2026: Locul 1 la Matterhorn Ultraks Extreme (Zermatt, Elveția)
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