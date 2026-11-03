Alături de Mădălina Florea, care a câştigat pentru al doilea an consecutiv circuitul mondial de alergare montană - Golden Trail World Series (GTWS) -, Denisa Dragomir (34 de ani) plasează România în loc de cinste pe harta globală a alergării de anduranță în natură.

Născută în Câmpulung, Denisa Dragomir admite că s-a gândit la Livigno, Italia, drept cel mai frumos loc în care a alergat vreodată, dar, ulterior, a așezat și Munții Făgăraș, pe lista locurilor formidabile în care a avut privilegiul și presiunea de a alerga în antrenamente și competiții.

Livigno, Italia și Munții Făgăraș, cele mai frumoase locuri în care a alergat Denisa Dragomir

Denisa Dragomir a urcat cele 519 trepte de la baza vârfului Toaca în 3 minute și 18 secunde.

Identificând cel mai frumos loc din străinătate, respectiv din România, în care a alergat, Denisa Dragomir a punctat următoarele destinații, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „În străinătate, Livigno, în Italia, la granița cu Elveția, și în România, Munții Făgăraș. Am alergat cam peste tot în țară,” dezvăluie Denisa Dragomir, pentru care fiecare grupă de munți din țara noastră e însoțit de amintiri.

Într-o opinie nepopulară exprimată în exclusivitate pentru Sport.ro, Denisa Dragomir a precizat că nu ar fi prea încântată dacă ar primi o vilă pe malul mării. În schimb, s-ar bucura mult de o căsuță la munte, mai exact, în Plaiul Foii, Zărnești.

Ar prefera o căsuță la munte, în Plaiul Foii, unei vile pe malul mării

Întrebată unde și-ar așeza o căsuță la munte, Denisa Dragomir a replicat: „În Plaiul Foii, Zărnești. Este foarte frumos, în general am tendința de a compara cu Italia. Am alergat foarte mult în Italia. Îmi place să am casa în fața muntelui. În Plaiul Foii e locul ideal,” a răspuns Denisa Dragomir.

După ce a precizat că nu s-ar muta pe malul mării nici dacă ar primi o vilă, Denisa Dragomir a venit cu o clarificare: „Aș aștepta să primesc vila la munte,” a spus alergătoarea montană, amuzându-se.