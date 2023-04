Peste 3.000 de alergători sunt pregătiți să stabilească noi recorduri personale în cadrul cursei de alergare Wizz Air Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță, care se va desfășura duminică, 23 aprilie.

Wizz Air Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță se va desfășura duminică, 23 aprilie, pe unele dintre cele mai frumoase străzi din București, iar la start vor fi peste 1.000 de alergători înscriși la cursele de Semimaraton (21,79 km), 10 km, Team 3 Challenge (10 km), Cursa Populară (3,5 km) și competiția dedicată persoanelor în scaune rulante (10 km).

La JO din Beijing, Constantina a avut un parcurs de poveste. A alergat alături de pluton în prima parte a cursei, s-a desprins apoi curajos fără ca nimeni să o urmarească, a accelerat ritmul până spre final și a reușit să treacă prima linia de sosire cu un avans de 22 de secunde față de următoarea clasată.

Pe lângă o serie de recorduri mondiale și nationale, în bogatul său palmares figurează doua titluri cucerite la Maratonul de la Chicago, din 2004 și Campionatul Mondial de semimaraton de la Edmonton (Canada), din 2005, o medalie de argint pe distanța de 20 km adjudecată la Campionatul Mondial de alergări pe șosea de la Debrecen (Ungaria), din 2006 si trei medalii de bronz obtinute in 2004, la CM de semimaraton de la New Delhi (India), in 2005, la maratonul din cadrul CM de la Heklsinki (Finlanda) si in 2007, la Maratonul de la Londra.

