Cine sunt câștigătorii competiției Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță

Laviniu Chiş, 26 ani, i-a devansat în clasamentul cursei masculine de semimaraton disputată pe un traseu în centrul Capitalei, conform datelor oferite de organizatori, pe Ştefan Gavril (1h05sec30sec) şi pe Ilie Corneschi (1h07min25sec), câştigătorul maratonului Bucureşti în 2022. Cei trei au ocupat primele trei locuri şi în clasamentul Campionatelor Naţionale de semimaraton pentru seniori.

Cursa feminină a fost câştigată de Adela Paulina Bălţoi (1h15min20sec), de la ACS Sportul Feroviar-CSM Caransebeş, câştigătoarea maratonului Bucureşti în 2022, care le-a devansat pe Liliana Dragomir (1h18min49sec) şi de Raluca Vasile (1h20min15sec). Podiumul este identic cu cel de la Naţionalele de semimaraton la senioare.

Cursa de 10 km a fost câştigată de Andrei Dorin Rusu (29min47sec), urmat de Gabriel Ivanciuc (32min26sec) şi de Ghenadie Ţimbalist (32min36sec). La feminin pe primul loc s-a clasat triatlonista Antoanela Manac (37min20sec), urmată de Alexandra Ioniţă (37min41sec) şi de Mihaela Nunu (38min06sec).

În cursa populară de 3,5 km s-a impus Cătălin Romaş (10min27sec), la masculin, respectiv Alice Perjoiu (11min30sec) la feminin.

Concursul internaţional de semimaraton (21,97 km), certificat World Athletics Label, a fost conceput special de campioana olimpică la maraton Constantina Diţă pe o zonă plată, rapidă, care să ofere oportunitatea atleţilor profesionişti, dar şi alergătorilor amatori de a stabili recorduri personale competitive.

Wizz Air Bucharest International Half Marathon by Constantina Diţă susţine şi la ediţia din acest an cauzele sociale ale partenerilor Comitetul Paralimpic Român, Habitat for Humanity România şi 100K Walk o parte din încasări fiind redirecţionate spre acestea.

Cursa de semimaraton din 2022 a fost câştigată de atletul kenyan Gebrie Erkihun cu timpul de 1h03min17sec, în timp ce în cursa feminină s-a impus kenyana Winfridah Mopraa Moseti, în 1h11min43sec.

Cele mai mari premii s-au acordat în cursele de semimaraton, cu câte 1.500 de euro pentru învingători (la masculin, respectiv feminin). Agerpres