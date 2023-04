Narcis este nașul celor trei copii ai lui Edi, cu care a lucrat la Pandurii Târgu Jiu, când primul era director sportiv, iar cel de-al doilea – antrenor principal.

L-am intrebat pe Narcis Răducan despre relația pe care o mai are cu Edi Iordănescu și, totodată, cum vede debutul naționalei în preliminariile Campionatului European. „Țin cu echipa națională, țineam și dacă nu era Edi selecționer. Acum, cu atât mai mult. Sunt alături de el. E adevărat că, așa cum a spus și el, contextul nu este cel mai potrivit acum la națională, dar, până la urmă, nu ești adus când echipa merge perfect.

El știe regula asta a fotbalului. Mai ales când ești mai tânăr față de colegii de breaslă. Când sunt probleme, atunci trebuie să rezolvi și trebuie să fii eficient. Eu zic că a început bine. Plecăm de la rezultate, că asta funcționează în fotbal. Dacă stăm să analizăm fiecare pasă și fiecare centrare, lucrurile nu merg așa cum vrea el sau cum vor toți suporterii. Dar au fost și momente bune. Am văzut niște segmente din meciuri în care ne-am apropiat de ceea ce ne dorim la națională: dinamică multă, combinații, pase, dezinvoltură în atac, prin care să ne punem în valoare calitățile.

Edi Iordănescu a fost instalat la naționala României pe 25 ianuarie 2022. Bilanțul său în cele 12 partide pe care le-a condus sub tricolor este de 5 victorii, două remize și 5 eșecuri.

Narcis nu a evitat să vorbească și despre situațiile de joc în care naționala lui Iordănescu nu a arătat prea bine: „Au fost și momente când ne-au îngrămădit, iar de acelea nu suntem foarte mândri, dar, repet, când nu ne place jocul, ne uităm la punctaj. Iar acesta e bun. Sperăm să mergem tot așa.

Eu sunt încrezător, sunt optimist, ne vom califica. E adevărat că nu mi-am ridicat pretențiile foarte tare, pentru că sunt conștient de valoarea individuală a fiecărui jucător. Și-atunci, n-are rost să visez că ne vom bate la trofeul continental. N-avem cum să reușim asta, dar cred că ne putem califica și putem arăta că avem un stil propriu la națională. Asta încearcă Edi să facă”.

În actuala grupă preliminară pentru Euro 2024, prima reprezentativă a jucat două meciuri, ambele câștigate, 2-0 in Andorra și 2-1 pe teren propriu cu Belarus.

A trecut Edi Iordănescu peste critici? Când a apărut la conferința de presă dinaintea meciului cu Andorra, era destul de supărat, ca să nu spunem dărâmat... Explică Nașul: „Da, fiindcă toate au venit ca un tsunami. Acum a trecut peste, trebuia să treacă. În primă fază, Edi a fost dezamăgit, pentru că nu se aștepta să aibă parte de un val atât de mare de critici, deși eu îl avertizasem. „Vezi că e cel mai frumos lucru din lume să fii antrenorul naționalei tale, dar o să ai de-a face cu 20 de milioane de suporteri. Fiecare are opinia lui, fiecare se gândește cum ar face dacă ar fi el acolo. E un spirit critic foarte mare. Lumea se raportează încă la Generația de aur, n-o să poți scoate asta din memoria colectivă, așa că pregătește-te ca la turbulențele din avion, când le anunță stewardesa”. La un moment dat, a zis: N-am fost niciodată atât de imun, poate să mă înjure oricine, că nu mai zic nimic.

Sfaturi pentru Edi

Actualul analist tv ne-a dezvăluit și sfaturile pe care i le-a dat selecționerului în discuțiile pe care le-a avut cu acesta atât înainte de instalare, cât și înainte de primele două confruntări dn preliminariile CE: „Acum este mai sigur pe el, a început să ia măsuri ferme. Nu mai e un fel de „Elveția”, să fie prieten cu toată lumea. Chiar dacă poate greși, merge pe linia lui. Și eu zic că e mai corect așa. O dată sau maxim de două ori in viață ești acolo. Dacă nu ai grijă să scoți maximum, o să trăiești toată viața cu regrete, spunând: ”Dacă făceam asta când am fost acolo...” Mai bine o faci de acum, chiar dacă pe unii îi lezezi sau poate chiar greșești. Trebuie să faci tot posibilul să reușești. Înconjoară-te de oameni performanți, pentru că managerii deștepți își iau oameni mai deștepți pe lângă ei. Sunt sfaturi pe care i le-am dat ca unui prieten. Acum, că ține seama de ele sau că nu ține...”

Următoarele jocuri ale României in preliminariile CE

16 iunie: in Kosovo

19 iunie: in Elveția

Nașul lui Edi Iordănescu și prietenul lui Gică Hagi, Narcis a fost la mijloc in disputa dintre cei doi cu privire la neconvocarea lui Ianis. Iată cum a comentat acest conflict: „Nu trebuie să fiu de partea cuiva. Acum sunt eu un fel de „Elveția”. Mi-e foarte greu să împart în alb și negru. Mă pun în locul lui Edi, să văd cu ochii selecționerului, dar mă pun și în locul lui Hagi, pentru că sunt tată de fotbalist și știu cum e. Îmi e foarte greu să accept că nu intră sau că e pe bancă. E dificil să fii obiectiv, îți vin la îndemână numai argumente subiective. E cel mai simplu din lume să dau sfaturi altcuiva, dar mi-e foarte greu să le aplic eu când sunt în situația aia. Și atunci, am stat potolit, nu am zis că are Hagi dreptate sau că are Edi. Am sperat că disputa nu degenerează, pentru că era foarte urât să văd chestia asta public. Nu-mi bat capul să fiu de partea cuiva și, chiar dacă aș fi, nu o spun public. Ei fiind într-un ușor conflict, e clar că l-aș leza pe unul sau pe celălalt. Am o părere personală, dar o țin pemntru mine”.