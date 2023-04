Rafael Nadal (36 ATP) ratează un segment important al sezonului de zgură, în 2023. Absent la Monte Carlo și Barcelona, „Regele Zgurii” a anunțat că nu s-a refăcut la timp nici pentru turneul ATP Masters 1000 de la Madrid.

Incertitudinea planează asupra participării tenismenului iberic la Roma și Roland Garros, ultimele două întreceri importante ale stagiunii de zgură. Dacă va juca la Paris, jucătorul din Manacor va încerca să își apere titlul și, implicit, să ajungă la al 15-lea trofeu al carierei, pe zgura de pe Arena Philippe Chatrier.

„Salutare tuturor! A trecut ceva timp de când nu am mai comunicat direct cu voi. Au fost câteva săptămâni și luni dificile pentru mine. După cum știți, am suferit o accidentare majoră în Australia, a mușchiului iliopsoas.

Inițial, trebuiau să fie 6-8 săptămâni de recuperare, iar acum suntem în a 14-a. Realitatea e că situația nu a decurs așa cum ne-am așteptat. Toate indicațiile medicale au fost urmate, dar evoluția nu a fost așa cum ni s-a spus, în primă fază.

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t