Americanca Valarie Allman, deja dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, a fost încoronată duminică, la Tokyo, campioană mondială la aruncarea discului, scrie AFP.

Locul trei în 2022 şi al doilea în 2023, Allman, în vârstă de 30 de ani, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, dominându-le pe olandeza Jorinde van Klinken şi cubaneza Silinda Morales, în căldura Stadionului Olimpic.

Cu o aruncare de 69,48 m la a cincea încercare, Allman nu le-a lăsat nicio şansă lui Van Klinken, care a aruncat 67,50 m la prima încercare, şi lui Morales, care a aruncat 67,25 m la a treia încercare.

Campioana mondială en-titre, americanca Laulauga Tausaga, a trebuit să se mulţumească abia cu locul şase (65,49 m). Agerpres

