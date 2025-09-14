ACUM: PSG - Lens 1-0, în direct pe VOYO! Barcola a deschis scorul. Rennes - Lyon se joacă de la 21:45

Americanca Melissa Jefferson-Wooden a câştigat duminică primul ei titlu mondial în proba de 100 m, la Tokyo, la Campionatele Mondiale de atletism, trecând linia de sosire în 10 sec 61/100 (vânt: +0,3 m/s), un record personal, scrie AFP.

Medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, sprintera în vârstă de 24 de ani a terminat în faţa jamaicancei Tina Clayton (10 sec 76/100) şi a campioanei olimpice din Santa Lucia, Julien Alfred (10 sec 84/100).

În ultima sa finală înainte de a se retrage la 38 de ani, Shelly-Ann Fraser-Pryce, cvintuplă campioană mondială a probei, a înregistrat al şaselea timp, chiar în spatele celei care era campioana en-titre, americanca Sha'Carri Richardson.

Este neînvinsă în acest an



Această victorie confirmă sezonul fulminant al lui Jefferson-Wooden, care este neînvinsă în acest an şi a devenit duminică seara a patra cea mai rapidă femeie din istorie.

"MJW", antrenată de Dennis Mitchell, nu intenţionează să se oprească aici: speră, de asemenea, să câştige aurul la 200 m şi la ştafeta 4 x 100 m. Agerpres.

