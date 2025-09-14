UPDATE Jamaicanul Oblique Seville este noul campion mondial la 100 m! 9,77 este timpul cu care a câștigat medalia de aur la Tokyo.

Letsile Tebogo din Botswana a fost descalificat pentru start fals!

Știrea inițială

Campionul olimpic la 100 m, americanul Noah Lyles, şi vicecampionul Kishane Thompson (Jamaica), se vor înfrunta din nou în finala acestei probe, la Campionatele Mondiale de Atletism de la Tokyo, duminică seara, scrie AFP, citată de Agerepres.

Campionul mondial american în vârsta de 28 de ani a câştigat prima semifinală cu un timp de 9 sec 92/100, în ciuda unui start nu foarte bun, devansându-l pe nigerianul Kayinsola Ajayi (9 sec 93/100).

A doua semifinală a prezentat o luptă aprigă între Kishane Thompson şi americanul Kenny Bednarek, ambii cu 9 sec 85/100, cu exact acelaşi timp de reacţie la start.

În finală vor fi prezenţi şi Oblique Seville (9 sec 86/100 secunde) şi campionul olimpic la 200 m, Letsile Tebogo (9 sec 94/100).

Doi sud-africani s-au calificat şi ei în finală, Akani Simbine (9 sec 96/100) şi Gift Leotlela (9 sec 97/100).

