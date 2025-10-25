EXCLUSIV „Cât costă să fii sportiv în România?” Răspunsul Mădălinei Florea

Mădălina Florea este campioana mondială la alergare montană.

Mădălina Florea, prima româncă din istorie care a câștigat Golden Trail World Series, a vorbit deschis despre sacrificiile din spatele succesului. 

Campioana mondială la alergare montană a oferit un interviu exclusiv pentru Sport.ro, în care a răspuns direct la întrebarea: „Cât costă să fii sportiv în România?”

„Cât costă să fii sportiv în România?” Răspunsul Mădălinei Florea

„E un subiect delicat. În 2023 nu am putut participa la multe competiții internaționale din cauza costurilor. Un bilet spre America poate depăși 1000 de dolari, iar cazarea și masa ridică prețul la peste 2000 de euro. În Europa, o competiție te costă minimum 1000 de euro”, a mărturisit Mădălina Florea pentru Sport.ro.

Sportiva spune că lipsurile au învățat-o să prețuiască fiecare șansă: „Am învățat să mă mulțumesc cu puțin. Obstacolele m-au făcut mai puternică. Când n-ai buget, motivația vine din altă parte – din dorința de a arăta cine ești.”

Mădălina Florea, românca de 29 de ani care aleargă între 500 și 700 km lunar
Mădălina Flore are un tur complet al Pământului alergat

La 32 de ani, Mădălina Florea are peste 40.000 de kilometri parcurși în carieră, echivalentul unui ocol complet al planetei. A început atletismul după trei ani de gimnastică ritmică, iar în 2025 a atins vârful carierei: titlul mondial în Golden Trail World Series, supranumit „Champions League-ul alergării montane”.

Este medaliată la Europene, finalistă mondială, câștigătoare de maratoane și revenită după o accidentare gravă la tendonul lui Ahile. Dar spune că cea mai grea luptă nu e cu muntele, ci cu sistemul: „În România, de multe ori trebuie să fii sportiv, antrenor, manager și sponsorul tău. Asta costă bani, timp și sănătate.”

