Mădălina Florea, prima româncă din istorie care a câștigat Golden Trail World Series, a vorbit deschis despre sacrificiile din spatele succesului.
Campioana mondială la alergare montană a oferit un interviu exclusiv pentru Sport.ro, în care a răspuns direct la întrebarea: „Cât costă să fii sportiv în România?”
„Cât costă să fii sportiv în România?” Răspunsul Mădălinei Florea
„E un subiect delicat. În 2023 nu am putut participa la multe competiții internaționale din cauza costurilor. Un bilet spre America poate depăși 1000 de dolari, iar cazarea și masa ridică prețul la peste 2000 de euro. În Europa, o competiție te costă minimum 1000 de euro”, a mărturisit Mădălina Florea pentru Sport.ro.
Sportiva spune că lipsurile au învățat-o să prețuiască fiecare șansă: „Am învățat să mă mulțumesc cu puțin. Obstacolele m-au făcut mai puternică. Când n-ai buget, motivația vine din altă parte – din dorința de a arăta cine ești.”