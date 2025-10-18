Sportiva din Sighișoara, care a parcurs de-a lungul carierei peste 40.000 de kilometri, a vorbit într-un interviu pentru Sport.ro despre sacrificii, performanță și… micile plăceri vinovate.
EXCLUSIV „Arăți fantastic! Ce mănânci ca să te menții în formă?” Răspunsul Mădălinei Florea
Mădălina Florea, noua campioană mondială în Golden Trail World Series 2025, a devenit prima româncă din istorie care câștigă cel mai important circuit de alergare montană din lume.
Sportiva din Sighișoara, care a parcurs de-a lungul carierei peste 40.000 de kilometri, a vorbit într-un interviu pentru Sport.ro despre sacrificii, performanță și… micile plăceri vinovate.
Ce mănâncă Mădălina Florea pentru a se menține în formă
Întrebată de Sport.ro ce mănâncă pentru a se menține în formă, Mădălina a surprins cu un răspuns comic.
„Îmi place să mănânc tiramisu și înghețată, aș putea mânca asta non-stop, până mi s-ar face rău! Când eram mică, am mâncat pufarine până am făcut intoxicație, deci știu ce înseamnă să exagerez (râde)”, a declarat campioana.
Performanța ei uriașă vine la capătul unui sezon de foc, plin de antrenamente, durere și ambiție, prin care a dus România pe cele mai înalte culmi ale alergării montane. Interviul integral poate fi citit pe Sport.ro, sau la un simplu click - AICI.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News