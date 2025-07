Cine este Alexia Dospin?

Sunt un om simplu, dar cu speranțe mari! Am venit la malul mării cu dorința de a excela din punct de vedere academic, dar și sportiv! Iată-mă, 3 ani mai târziu, licențiată și campioană europeană! Ceea ce mă face cel mai fericită este să culeg roadele muncii mele, să mă autodepășesc și să evoluez! Încă un lucru care mă face extrem de fericită este să-mi știu apropiații sănătoși, iar acest lucru îmi dă putere de muncă!



Ce te face fericită?

Sunt pasionată de călătorit, gătit și lectură! Poate sună pueril, dar chiar mă încarc cu energie pozitivă de fiecare dată când am șansa să fac aceste activități! Ador și animalele! Pur și simplu le iubesc! De mică am crescut cu animale de companie! De fiecare dată când am un drum de făcut cu mașina sau trenul, am obiceiul de a mă uita încontinuu pe geam pentru a număra câți fazani am văzut! E copilăresc, dar atât de important pentru mine! De aici mi-am format și superstiția: dacă, în drum spre competiție, îmi apare un animal în cale, înseamnă noroc!