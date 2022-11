„Dacă îmi acceptă umilul sfat. E unul dintre cei mai buni din campionat!” Mesajul lui Pep Guardiola pentru un antrenor rival 

Graham Potter (47 ani) a preluat-o pe Chelsea în septembrie 2022 după despărțirea de Brighton, acceptând postul lăsat liber de Thomas Tuchel. Gruparea londoneză s-a calificat în optimile UEFA Champions League din postura de lider al grupei, având o singură înfrângere înregistrată.

În campionat, de la numirea lui Potter, Chelsea a avut un parcurs oscilant, însă nu a mai câștigat de patru etape, având două remize cu Brentford, scor 0-0 și Manchester United, 1-1, și două înfrângeri cu Brighton, scor 1-4 și Arsenal, scor 0-1. Deși a fost criticat pentru ultimele rezultate, tehnicianul englez este apărat de Pep Guardiola.

Antrenorul lui Manchester City a vorbit despre Graham Potter, cerând răbdare pentru tehnicianul lui Cheslea. Spaniolul a remarcat un joc bun al londonezilor sub comanda lui Potter, evidențiind reușitele sale din perioada în care o pregătea pe Brighton.

„Dacă Chelsea îmi acceptă umilul sfat, dați-i timp și va face treabă bună. Au avut rezultate bune ținând cont de modul în care joacă. Atunci când am văzut meciul cu Brighton pe care l-au pierdut am văzut multe dintre lucrurile pe care mi le amintesc din perioada lui la Brighton. Dar are nevoie de timp...

Nimeni nu are succces într-o zi sau două. Îl admir mult. Ce a făcut la Brighton a depășit excepționalul și sunt destul de sigur că va face o treabă bună, fără dubiu. E unul dintre cei mai buni antrenori pe care îi avem în campionat”, a declarat Pep Guardiola conform paginii oficiale a lui Manchester City.

Pep Guardiola on Graham Potter: "If Chelsea accept my humble advice, give him time and he'll do well. They got good results but the way they play, when I saw the game against Brighton that they lost, I saw many things I remember from his period in Brighton. But he needs time..."